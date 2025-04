Mieli być instruktorami, zbierali szczęki z podłogi. 'Babcia wam pokaże, co samochód potrafi!'

„Czy generacja silver ogarnie elektryka?" – to pytanie zadawali sobie Adam i Michał, gdy ruszali z panią Agatą na tor. Nasi prowadzący dostali od nas zadanie nauczenia jazdy Cuprą Tavascan reprezentantki nieco starszego pokolenia. I chociaż kurs rozpoczęli od tłumaczenia, gdzie znaleźć hamulec i gaz, szybko okazało się, że tor stał się areną niespodziewanych manewrów. Co tam się działo? Czy Michał i Adam wrócili cali i nadal będą mogli robić memy? Musicie zobaczyć to na własne oczy!

REKLAMA

Zobacz wideo

Cupra Tavascan – elektryczna bestia z przyszłości

Cupra Tavascan to pierwszy w historii marki SUV coupé z napędem elektrycznym. Jego obsługa nie jest skomplikowana – dla osób, które na co dzień korzystają ze smartfonów jest wręcz niezwykle intuicyjna. System multimedialny obsługuje się bardzo podobnie do telefonu – podobnie z wszelkimi ustawieniami pojazdu. Napęd elektryczny nie wymaga specjalnej obsługi - w zasadzie jest nawet prostszy niż klasyczny układ napędowy z manualną skrzynią biegów (pani Agata potwierdza!). Zasięg Tavascana, w zależności od wersji może wynosić nawet do 568 km na jednym ładowaniu (to jak odległość z Gdańska do Katowic!), a szybkie ładowanie umożliwia uzyskanie 100 km zasięgu w zaledwie 7 minut, dzięki mocy ładowania 135 kW. Dodatkowo auto może pochwalić się nowoczesnym designem (zwróćcie uwagę na to oświetlenie wnętrza!), zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa i komfortowym wnętrzem z 15-calowym ekranem multimedialnym.

Materiał promocyjny marki Cupra.