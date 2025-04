Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 7 kwietnia

Kierowców z pewnością ucieszą informacje dotyczące zmian na rynku paliwowym. Zaostrzenie amerykańskiej polityki celnej wpłynęło na ceny ropy, notowania walut, a także wycenę gotowych paliw w rafineriach - wzrastające regularnie od połowy marca ceny w hurcie zaczęły spadać! Jeszcze trzy tygodnie temu benzyna bezołowiowa 95 wyceniana była na 4472 zł/m3, wczoraj osiągając cenę 4732 zł/m3. Dzisiaj z kolei spadła do 4684 zł/m3. Podobnie sytuacja ma się w przypadku oleju napędowego, który w ciągu doby potaniał o 45 zł - z 4776 do 4731 zł/m3. Jak przewidują analitycy, w niedalekiej przyszłości odbije się to pozytywnie na cenach paliw na stacjach.

Nowe ceny paliw od poniedziałku. Tymczasowa stabilizacja i nadzieje na obniżki

W upływającym tygodniu ceny paliw nieznacznie podskoczyły. Widoczne było to zwłaszcza w przypadku "dziewięćdziesiątki piątki", która podrożała o 4 gr na litrze, osiągając cenę 5,98 zł/l. Olej napędowy utrzymał jednak cenę z końcówki marca - za litr "diesla" płaciliśmy średnio 6,08 zł. Co ciekawe, w przypadku LPG ceny delikatnie spadły. W skali całego kraju autogaz potaniał o 2 gr na litrze i w ubiegłą środę wyceniany był na 3,11 zł/l, a więc najtaniej od listopada 2024 roku.

Co się tyczy najbliższego tygodnia, analitycy przewidują stabilizację cen, jednak nie wykluczają, że możemy być świadkami pewnych obniżek. Benzyna Pb95 ma być wyceniana w granicach 5,96-6,07 zł/l, natomiast olej napędowy od 6,04 do 6,15 zł/l. Najbardziej prawdopodobny spadek cen dotyczy LPG, którego ceny zdaniem analityków będą mieściły się w przedziale od 3,06 do 3,12 zł.l.

Ceny paliw od 7 do 13 kwietnia. Prognoza e-petrol.pl

Benzyna Pb98 - od 6,75 zł/l do 6,86 zł/l,

Benzyna Pb95 - od 5,96 zł/l do 6,07 zł/l,

Olej napędowy - od 6,04 zł/l do 6,15 zł/l,

LPG - od 3,06 zł/l do 3,12 zł/l.

Nowe cła na większość towarów eksportowanych do USA. Wpływ "dnia wyzwolenia" na rynek naftowy

Widmo nadchodzącej wojny handlowej spowodowanej wprowadzeniem nowych ceł przez rząd USA rodzi obawy dotyczące wzrostu inflacji oraz globalnego spowolnienia gospodarczego. "Dzień wyzwolenia", jak nazwał datę 2 kwietnia 2025 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, okazał się dla rynku naftowego przełomowy. W środę notowania ropy Brent bliskie były 75 dol za baryłkę, natomiast w piątkowe popołudnie 4 kwietnia osiągnęły poziom 66,6 dol/bbl i nadal spadają. Co więcej, w miarę wprowadzania kolejnych ceł odwetowych przez inne państwa spadkowy trend może się jeszcze wzmocnić.

Co warte odnotowania, kraje OPEC+ zdecydowały się na poluzowanie ograniczeń dotyczących produkcji ropy. Od maja wydobycie wzrośnie o 411 tys. baryłek dziennie. "Organizacja zaznaczyła, że taka decyzja umożliwi producentom, takim jak Kazachstan, Rosja i Irak, przyspieszenie realizacji rekompensat za wcześniejsze ograniczenia produkcji" - informują eksperci e-petrol.pl. W obliczu obniżki cen oraz zwiększenia dostępności surowca na rynku możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach widocznych obniżek cen paliw.