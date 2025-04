Koncerny już reagują na cła w USA. Pierwsze zwolnienia! Wstrzymana produkcja i sprzedaż samochodów

Nowe cła tak utrudniły życie koncernowi Stellantis, że wstrzymano produkcję w zakładach w Meksyku i w Kanadzie. Na tym nie koniec. Władze firmy podjęły decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia aż w pięciu zakładach w Stanach Zjednoczonych (Warren Stamping, Sterling Stamping, Indiana Transmission, Kokomo Transmission i Kokomo Casting). Z pracą w USA pożegna się aż 900 pracowników odpowiedzialnych m.in. za produkcję zespołów napędowych oraz tłoczenia różnych komponentów wykorzystywanych w konstrukcji nadwozia czy układów jezdnych. Na tym nie koniec.

Potencjalni nabywcy dłużej poczekają na zamówione samochody. Stellantis wstrzymuje bowiem produkcję popularnych modeli. Na liście znalazły się m.in. Chrysler Pacifica, Chysler Voyager, Dodge Charger, Jeep Compass i najnowszy Jeep Wagoneer S. Linia produkcyjna Chryslera w Windsor Assembly będzie nieczynna przez dwa tygodnie. W przypadku meksykańskich zakładów Toluca Assembly przerwa w produkcji modeli Jeepa potrwa cały miesiąc.

Chrysler, Dodge, Jeep i Nissan już mają problemy

Nowe cła utrudniają także wprowadzenie nowych modeli samochodów. Według Reutersa Jeep wstrzymał prace związane z uruchomieniem produkcji bardzo popularnego modelu Compass (wkrótce pojawi się kolejna generacja auta) w kanadyjskich zakładach Brampton Assembly. Dla klientów oznacza to tyle, że dłużej poczekają na tak wyczekiwaną nowość (na rynek europejski Compass trafi z fabryk we Włoszech).

Nie tylko Stellantis ma spore problemy. Nissan wstrzymał w USA przyjmowanie zamówień na dwa popularne SUV-y swojej marki premium. Modele Infiniti QX50 i QX55 trafiały na rynek amerykański z zakładów Compas (inwestycja prowadzona wspólnie z Mercedesem, który na miejscu wytwarza model GLB). W ramach planu ratunkowego rozważane są dostawy pojazdów do Kanady i na Bliski Wschód.

Nowe cła to kolejna poważna przeszkoda dla firmy, która w ciągu ostatnich miesięcy już trzykrotnie obniżała prognozy zysków. Według Reutersa ocena kredytowa została obniżona przez agencje ratingowe do tzw. statusu śmieciowego. Sytuacja Nissana staje się nie do pozazdroszczenia, szczególnie że wśród japońskich marek eksportuje najwięcej aut z Meksyku do USA. Japończycy pokładają nadzieje w relatywnie młodej konstrukcji, jaką jest Rouge (w Europie znany jako X-Trail). Popularny SUV produkowany jest w stanie Tennessee, a Nissan już podtrzymuje plany dot. zachowania lokalnej produkcji. Ale czy to wystarczy, by poradzić sobie z narastającymi problemami? Jedno nie ulega wątpliwości. Dawno nie było tak niepewnej sytuacji na rynku jak obecnie.