Czerwony Książę na archiwalnym filmie z FSO z lat 70. Odzyskiwanie trwało ponad dwa lata

W 1978 r. doszło do dziejowego wydarzenia. To wtedy po raz pierwszy w historii Polonezy wystartowały w rajdach. Jedną z pierwszych imprez dla aut okazał się 16. Międzynarodowy Rajd Warszawski "Polskiego Fiata". I do relacji ze startu w imprezie dotarł klub FSO SPORT rally team - Unofficial.

Po dwóch latach nagranie z 1978 r. stało się cyfrowe. I kultowe!

Pierwsze nagranie rajdowych Polonezów pochodziło z 1978 r. Było zarejestrowane na taśmie. Poszukiwany był zatem specjalista, który przeniesie filmik do świata cyfrowego. I to się udało. Prace nad transferem nagrania trwały dwa lata. Ich efekt jest jednak więcej, niż zadowalający. Teraz można je też podziwiać w serwisie Facebook. Można też powrócić choć na chwilę do klimatu tamtych lat.

Na nagraniu widać Jaroszewicza. Szef OBR FSO był legendą

Podczas oglądania filmiku mocno widać, że spiker szczególnie ożywił się na widok Poloneza prowadzonego przez Andrzeja Jaroszewicza. Powodów takiej sytuacji było kilka. Kierowca był bowiem synem ówczesnego premiera PRL. Był także gwiazdą polskiego świata motosportu, a do tego w latach 70. XX wieku dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego (OBR) FSO oraz dyrektorem naczelnym Centrali Eksportu Wewnętrznego Motoimpex.

Młody Jaroszewicz był także ówczesnym celebrytą. Pan Andrzej był nazywany czerwonym księciem. Jego postać wprost obrosła legendą. Jak głosi plotka, to Pan Andrzej posiadał jedyny w Polsce egzemplarz Lancii Stratos. Samochód został jednak rozbity. Pojazd poszedł do kasacji, inżynierom udało się jednak odzyskać jego silnik V6. Ponoć to ten właśnie motor stał się później podstawą do stworzenia Stratopoloneza. Stratopoloneza, który do dziś stoi w Muzeum Techniki w Warszawie. Do tego kierowca słynął z licznych romansów, w tym z Marylą Rodowicz.

Chcą odbudować pierwsze Poloneza rajdowego. Prace trwają

Z nagrania wynika jednak jeszcze jedna ciekawostka. Bo okazuje się, że 16. Międzynarodowym Rajdem Warszawskim interesuje się nie tylko grupa FSO SPORT rally team - Unofficial. Żywotnie zainteresowane jest nim także Muzeum Polskiego Fiata. Instytucja buduje właśnie replikę Poloneza, który pojawił się na odcinkach specjalnych imprezy w 1978 r.