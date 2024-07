Badanie techniczne to okresowe, obowiązkowe badanie sprawności pojazdu. Jest niezbędne do tego, żeby samochód został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Wykonuje się je raz na rok, a jego koszt to 98 zł. W czerwcu pojawiły się informacje, jakoby cena miała drastycznie wzrosnąć. Proponowana podwyżka wynosiłaby 430 zł i obowiązywałaby już od lipca.

Zobacz wideo Pędził ferrari prawie 200 km/h mostem Północnym w Warszawie. Nie miał przeglądu technicznego

Cena przeglądu samochodu wzrośnie? Dyrektorka zabrała głos

Wzrost ceny argumentowany był tym, że koszt badania technicznego od 20 lat się nie zmienia, a płaca minimalna wciąż rośnie. Dlatego w marcu 2024 roku Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o zajęcie się sprawą. Sejmowa komisja przeanalizowała ostatnio tę kwestię oraz temat podniesienia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.

One również nie były aktualizowane od kilkunastu lat. Dyrektorka Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter stwierdziła, że podwyżki są potrzebne, ale póki co nie zostaną wprowadzone. Wszyscy, którzy lada dzień wybierali się na przegląd, mogą więc odetchnąć z ulgą.

Cena przeglądu samochodu Longfin Media/iStock

Badanie techniczne pojazdu. Podwyżka jest potrzebna, ale nie teraz

Według komisji mały koszt badania technicznego wiąże się z niską jakością wykonanej usługi i wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Z tego względu jest potrzebna podwyżka. Niemniej jednak informacja, że będzie ona wynosić 430 zł i zostanie wprowadzona lada dzień, jest nieprawdziwa. Rychter poinformowała, że w Ministerstwie Infrastruktury nie prowadzono działań w tym kierunku. Przy okazji pouczyła posłów, aby nie rozsiewali plotek na ten temat. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.