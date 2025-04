300 euro mandatu za jazdę równiutkie 90 km/h. Sąd nie miał skrupułów

Jak informuje branżowy portal 40ton.net powołując się na niemiecki magazyn "VerkehrsRundschau", do sytuacji doszło na autostradzie A9 w pobliżu Lipska. Patrol policji zatrzymał do kontroli jeden z ciężarowych zestawów poruszających się po trasie. Stróże prawa nie omieszkali skontrolować zapisów tachografu. Jak się okazało, kierowca przez 7700 metrów jechał z prędkością równą 90 km/h. Zgodnie z unijnymi zasadami policjanci od tego wyniku musieli odjąć 6 km/h ustawowej tolerancji, co dało rezultat 84 km/h. Wydawałoby się, że przekroczenie limitu o 4 km/h zostanie potraktowane przez funkcjonariuszy jako zwyczajne wykroczenie. Nie tym razem.

Kierowca dostał nietypowo wysoki mandat. Wszystko przez jego "determinację"

Policjanci przekazali sprawę do sądu rejonowego w Eilenburgu. Po zbadaniu sprawy ocenił on, że kierowca, jadąc przez niemal 8 km z prędkością równą 90 km/h, musiał ustawić tempomat na maksymalnym możliwą wartość, przez co musiał być w pełni świadomy popełnianego przez siebie wykroczenia. W związku z tym sędzia zdecydował zastosować wobec szofera nieco bardziej dotkliwą karę.

Według niemieckiego taryfikatora, standardowa kara za przekroczenie prędkości do 10 km/h wynosi 30 euro (ok. 125 zł), a jeśli mieści się w przedziale 11-15 km/h i kierowca utrzymuje ją przez dłuższy czas (min. 5 minut), może wzrosnąć do 140 euro (ok. 585 zł). Jednak w tym przypadku sąd nie miał litości i nałożył grzywnę w wysokości aż 300 euro (ok. 1250 zł). W uzasadnieniu podkreślono celowość działania kierowcy oraz fakt, że miał on już na koncie wcześniejsze wykroczenia związane z prędkością.