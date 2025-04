Kierowcy będą płacić za parkowanie... wszędzie? Politycy chcą ŚSPP także na wsiach

Koalicja rządowa złożyła projekt ustawy, która odmieniłaby zasady wprowadzania śródmiejskich stref płatnego parkowania. Chodzi przede wszystkim umożliwienie ich ustanawiania nie tylko w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, ale również w mniejszych ośrodkach. Chodzi głównie o miejscowości uzdrowiskowe oraz turystyczne. "Projekt zakłada rozszerzenie możliwości samorządów w zakresie prowadzenia lokalnej polityki transportowej poprzez zniesienie ograniczenia liczby mieszkańców jako warunku utworzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz dodanie możliwości wprowadzenia takich stref w obszarach ochrony uzdrowiskowej" - tłumaczył podczas posiedzenia sejmu poseł Łukasz Horbatowski z Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Więcej stref płatnego parkowania. Trzecia droga zgłosiła ważną poprawkę

W nieco innym tonie wypowiada się opozycja. Jak stwierdziła posłanka Agata Wojtyszek z Prawa i Sprawiedliwości, mimo iż zmiany mogą okazać się korzystne dla mieszkańców i turystów, tak nakładanie na kierowców kolejnych opłat nie jest najlepszym rozwiązaniem. "Należy skupić się na organizacji alternatywnych połączeń autobusowych i kolejowych. Ważne też jest, aby pomóc samorządom zbudować parkingi w centrach miast i miasteczek" - dodała posłanka. Co więcej, stwierdziła, że zmiana może negatywnie odbić się na lokalnych przedsiębiorstwach, a sam projekt wymaga publicznej debaty i konsultacji.

Co ciekawe, Trzecia Droga chce wprowadzenia złożonej przez nią poprawki, w ramach której śródmiejskie strefy płatnego parkowania mogłaby być ustanawiane również w gminach wiejskich. Dzięki temu lokalne samorządy będą miały większy wpływ na zarządzanie ruchem samochodowym, a także na kwestie dotyczące komfortu życia mieszkańców i zwiedzających. "Projekt pomija miejscowości, które nie są miastami, a one mają ten sam problem, który toczy większe miasta. Chcielibyśmy wprowadzić poprawkę do zgłoszonego projektu, żeby dodać możliwość tworzenia ŚSPP w centrum gmin wiejskich, w szczególności o charakterze turystycznym" - stwierdził Marcin Skonieczny (Trzecia Droga/Polska 2050).

Szykują się zmiany w kwestii ŚSPP. Projekt ponownie trafił do komisji

Ze względu na złożone poprawki projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych wrócił do komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po ich rozpatrzeniu nowelizacja ponownie trafi do sejmu. Wnioskując po nastrojach w parlamencie, niewykluczone, że zmiany zostaną wprowadzone w życie.

Czym różni się strefa płatnego parkowania (SPP) od śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (ŚSPP)? Druga z wymienionych została wprowadzona 5 września 2019 roku. Główna różnica polega na tym, że w ŚSPP opłaty za parkowanie pobierane są przez cały tydzień (także w święta), natomiast w SPP kierowcy płacą za postój w wyznaczonych godzinach w tygodniu roboczym.