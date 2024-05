Wojsko wyprzedaje samochody. Do wzięcia "Gelenda", Volvo, Skoda i Tarpany

Pierwsze miesiące roku obfitują w ciekawe wyprzedaże wojskowe. Kupić można m.in. sprzęt ogrodniczy czy instrumenty muzyczne. Jak zwykle na licytacje trafiły też samochody. Najciekawsze oferty znalazły się tym razem w jednostkach w Gdyni i Krakowie. Oba przetargi już w maju.

Wojskowe motookazje z Krakowa

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie zaprasza na przetarg, gdzie między innymi do nabycia będą różnorodne samochody z demobilu. Już 7 maja o godzinie 11:00 rusza licytacja, podczas której do kupienia będzie aż 110 przedmiotów, w tym nie tylko auta, ale także instrumenty muzyczne po wojskowej orkiestrze, sprzęt ogrodniczy czy wózki widłowe.

Wśród najciekawszych pozycji samochodowych znalazły się m.in. Honker 2000 z 2004 roku w cenie wywoławczej 10 tys. zł. Wystawiony do sprzedaży przez wojsko egzemplarz polskiej terenówki to rzadkość na polskich drogach, choć w ogłoszeniu wojsko ostrzega, że nowy nabywca będzie musiał stoczyć bitwę z licznymi ogniskami korozji. Patrząc na zdjęcie, widać, że w niektórych miejscach same zaprawki nie wystarczą.

Honker z wojskowego przetargu w Krakowie AMW

Więcej, bo co najmniej ponad 14 tys. zł, trzeba będzie zapłacić za Skodę Octavię II 1.6 TDI w wersji kombi, która służyła w krakowskim oddziale Agencji Mienia Wojskowego i raczej nie uczestniczyła w ćwiczeniach na poligonach. Auto wygląda całkiem dobrze jak na pojazdy z demobilu.

Skoda Octavia II sprzedawana przez AMW w Krakowie. Cena: 14 000 zł AMW

Osoby zainteresowane Fiatem Ducato wyprodukowanym w 2011 roku muszą liczyć się z wydatkiem minimum 24 tys. zł (cena wywoławcza). To wersja osobowa, która w porównaniu do dostawczaków wystawionych przez oddział AMW w Gdyni wygląda wręcz wzorowo.

Fiat Ducato z przetargu AMW: Cena wywoławcza: 24 000 zł AMW

Do nabycia są również przyczepy transportowe: D-46 oraz D-47 z hydraulicznym układem wywrotu skrzyni ładunkowej, wycenione odpowiednio na 6 tys. oraz 12 tys. zł. Aby uczestniczyć w przetargu, niezbędne jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej oraz złożenie pisemnej oferty do wtorku 7 maja o godzinie 10:00. Wszystkie szczegóły dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.

"Gelenda" i Tarpan karetka z Pomorza

Agencja Mienia Wojskowego z Gdyni ma jeszcze więcej ciekawych aut do sprzedaży, choć ich stan jest znacznie gorszy niż pojazdów sprzedawanych przez krakowski oddział. Tu miłośnicy motoryzacji będą mogli upolować w niskiej cenie busy, ciężarówki, terenówki oraz samochody osobowe. Licytowane będą również przyczepy z cysternami paliwowymi. W tym przypadku chcący przystąpić od licytacji muszą wpłacić 10 proc. wadium i złożyć pisemną ofertę w zamkniętej szczelnie kopercie do 9 maja do godziny 14 w siedzibie gdyńskiej AMW lub najpóźniej w dniu przetargu (10 maja) do godziny 11.

Wśród licytowanych aut w Gdyni zdecydowanie najciekawszą ofertą jest legendarna niemiecka terenówka, która do dziś służy w wielu armiach Europy, tj. Mercedes G-klasa (model 290 GD). Oferta jest tym bardziej ciekawa, że tych modeli wojsko dość rzadko się pozbywa, mimo wielu lat w służbie. Licytowany egzemplarz ma malowanie maskujące i jak widać po zdjęciach, wymaga poprawek lakierniczych. Auto jest z roku 1995 roku, a jego cena wywoławcza to 50 tys. zł. Okazja? Niestety, model ma "niekompletny silnik" i mocno zaniedbane wnętrze. Najwyraźniej ten egzemplarz służył już jako dawca części do innych Mercedesów w jednostce.

Wyprzedaż pojazdów wojskowych maj 2024 AMW

Kolejnym rodzynkami, które mają trafią na licytację, są dwa 33-letni Tarpany, w tym jeden przerobiony na wóz sanitarny (cena wywoławcza 9 tys. zł). Trzeba przyznać, że to spora gratka dla kolekcjonerów polskiej motoryzacji i to w całkiem atrakcyjnej cenie.

Na przetarg trafiło też osiem Honkerów 2000 w cenach od 7,5 do 12 tys. złotych, dwa Lubliny II wycenione z kolei na 3 tys. zł, dwa Ople Vivaro za 3 i 5 tys. zł oraz osobowy Fiat Ducato z 2008 roku z ceną wywoławczą 8 tys. złotych. Niestety, w tym ostatni przypadku atrakcyjna cena wynika z faktu, że silnik i skrzynia auta zostały zdemontowane i rozkompletowane, a wnętrze jest w agonalnym stanie.

W przetargu pojawiły się też dwa samochody osobowe: Opel Astra II 1.6 z 2004 roku z ceną wywoławczą 1,8 tys. zł oraz Volvo S40 1.6 z 2000 roku wycenione na 3,2 tys. złotych. Niestety, obie "osobówki" wyglądają na mocno wyeksploatowane i zaniedbane.