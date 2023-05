Nowe kary za brak OC. Zapominalski kierowca zapłaci nawet 8,6 tys. zł

Kara za brak OC samochodu - podwyżki

O podwyżkach kar za brak OC samochodu informujemy was regularnie, ponieważ jej stawka cały czas wzrasta. W przypadku samochodów osobowych wynosi - 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku motocykli - 1/3 minimalnej pensji. Kiedy rządzący zdecydują się podnieść minimalną pensję, to automatycznie podwyższają się także kary za brak OC. Właśnie zapowiedziano kolejną podwyżkę. Rząd deklaruje, że od 1 stycznia 2024 r. sięgnie kwoty 4254,40 zł brutto. Dziś to dla porównania 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie mała podwyżka - do 3600 zł. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Kara za brak OC 2024. Skok nawet do 8,6 tys. zł!

Zacznijmy od bardziej optymistycznie brzmiącej kary za brak ważnej polisy OC. Ta w wariancie maksymalnie pesymistycznym, wiąże się z opłatą dla właściciela samochodu osobowego wynoszącą dwukrotność najniższej krajowej. To oznacza, że od 1 stycznia 2024 roku zapominalstwo w kwestii obowiązkowej polisy dla auta, będzie kosztować nawet 8509 zł. Tyle że tu pojawiają się trzy progi opłat karnych. I tak:

brak OC do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej, czyli 1702 zł (dziś to 1400 zł),

(dziś to 1400 zł), brak OC przez okres od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej, czyli 4254 zł (dziś to 3490 zł),

(dziś to 3490 zł), brak OC przez więcej niż 14 dni – 100 proc. pełnej opłaty karnej, czyli 8509 zł (dziś to 6980 zł).

Opłata karna w najdroższym wariancie wzrośnie o dokładnie 1529 zł. A wszystko wskazuje na to, że na tym podwyżki mogą się wcale nie zakończyć. Bo rząd mówi np. że jeżeli inflacja się nie zatrzyma, w przyszłym roku najniższa krajowa również zostanie dwukrotnie zaktualizowana. Po lipcowej (oczywiście w roku 2024) podwyżce mogłaby sięgnąć już kwoty 4320,40 zł. To oznacza, że kara za brak OC jednocześnie podskoczyłaby nawet do 8641 zł!

A jak jest teraz? Kara za brak OC w 2023 r., samochód osobowy:

od 1 stycznia 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 6 980 zł

Od 4 do 14 dni - 3 490 zł

Do 3 dni - 1 400 zł

od 1 lipca 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 7 200 zł

Od 4 do 14 dni - 3 600 zł

Do 3 dni - 1 440 zł

Kara za brak OC w 2023 r., inny pojazd (motocykl lub rower)

od 1 stycznia 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 1 160 zł

Od 4 do 14 dni - 580 zł

Do 3 dni - 230 zł

od 1 lipca 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 1 200 zł

Od 4 do 14 dni - 600 zł

Do 3 dni - 240 zł

Kara za brak OC w 2023 r., samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy

od 1 stycznia 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 10 470 zł

Od 4 do 14 dni - 5 240 zł

Do 3 dni - 2 090 zł

od 1 lipca 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 10 800 zł

Od 4 do 14 dni - 5 400 zł

Do 3 dni - 2 160 zł

Kiedy polisa OC NIE przedłuża się automatycznie?

W większości wypadków ubezpieczenie OC samochodu przedłuża się automatycznie. Jednak są sytuacje, w których gapiostwo może nas słono kosztować. Kiedy? Przede wszystkim przy zakupie pojazdu. Wraz z samochodem otrzymujemy polisę OC poprzedniego właściciela. Możemy ją od razu wypowiedzieć, żeby zawrzeć nową. Ale istnieje także opcja korzystania z poprzedniego ubezpieczenia. Do jego końca jest ważne i chroni nas w każdej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie. Jeśli chcemy korzystać z OC poprzedniego właściciela, to zapamiętajmy, kiedy mija jej ważność. Po tej dacie musimy wykupić nowe ubezpieczenie, już na siebie.

Identycznie wygląda sytuacja, kiedy otrzymamy pojazd w spadku lub darowiźnie. Z poprzedniego OC możemy korzystać do końca ważności. Później trzeba samodzielnie zakupić polisę. Nie przedłuży się automatycznie.