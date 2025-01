Brukselskie Centrum Wystawowe, znane również jako Brussels Expo, to główny kompleks eventowy w stolicy Belgii, w którym wystartowały pierwsze w 2025 roku targi samochodowe zlokalizowane w Europie. Dzień prasowy przeznaczony głównie dla przedstawicieli światowych mediów, odbył się w piątek 10 stycznia. Entuzjaści motoryzacji mogą natomiast odwiedzić wystawę w dniach od 11 do 19 stycznia 2025 r.

Brussels Motor Show 2025

W kompleksie eventowym Brussels Expo w światłach reflektorów, premierowo wystawiono publicznie kilkanaście samochodów opracowanych z myślą o rynku europejskim. Mowa o takich autach, jak: DS n°8, Skoda Enyaq, Toyota Urban Cruiser, Mazda 6e, Ford Puma Gen-E, Hyundai Ioniq 9, Suzuki e-Vitara, Hyundai Inster, KGM Actyon. Jest też wiele nowych modeli marek pochodzących z Chin.

Tradycyjne targi mają moc

Wystawa w Brukseli jest czymś więcej, niż tylko miejscem premier. Zwiedzający przede wszystkim mogą na żywo, w jednym miejscu przyjrzeć się bliżej nowatorskim rozwiązaniom technicznym, usiąść w fabrycznie nowych samochodach, których zakup rozważają prywatnie lub do firmowej floty oraz porównać te pojazdy ze sobą w obszarze jednego miejsca.

Fiat Grande Panda Fot. Rafał Mądry

Entuzjaści motoryzacji mają także szanse podziwiać z bliska designerskie prototypy wybiegające w przyszłość. Bo targi to nie tylko oficjalne debiuty nowości, ale i pole do popisu dla inżynierów i projektantów. Za najbardziej abstrakcyjne auto na imprezie należy uznać Alpine A390_ß. Nie brakuje także supersamochodów marzeń, potężnych terenówek, pojazdów użytkowych, strefy warsztatowej dla profesjonalistów oraz punktów gastronomicznych.

Można powiedzieć, że w halach Brussels Expo niemal każdy znajdzie coś dla siebie. Targi zorganizowano na wysokim poziomie, a wystawcy licznie dopisali. Obecni są niemal wszyscy łatwo rozpoznawalni w Europe producenci samochodów, a także szereg mniej znanych marek pochodzących z Chin. Warto także wspomnieć, że w dniu prasowym ogłoszone zostały wyniki konkursu Car Of The Year 2025, którego laureatem został nie jeden, a dwa samochody. O tym można przeczytać tutaj - KLIKNIJ. Zachęcamy do obejrzenia naszej ogromnej galerii dokumentującej 101st Brussels Motor Show.