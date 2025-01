Nowe Renault Twingo wygląda jak stare i będzie tanie. Szykuje się rynkowy hit?

Podczas 101st Brussels Motor Show Francuzi pierwszy raz pokazali gotowe wnętrze elektrycznego Renault Twingo E-Tech, którego seryjna wersja ma zostać wprowadzona na rynek w 2026 roku. Przedstawione na targach auto wciąż jest prototypem, ale to właśnie rozwiązania stylistyczne pochodzącego z tego konceptu trafią do przyszłego modelu, którego podstawowa wersja będzie budowana w Europie. Po wprowadzeniu auta do sprzedaży cena ma wynosić poniżej 20 tys. euro, co po przeliczeniu na walutę polską oznacza, że auto wyjściowo będzie kosztować około 85 000 zł.

Praktyczne i ergonomiczne wnętrze

Wnętrze szykowanej nowości jest wierne duchowi pierwszej generacji Renault Twingo. Okazuje się, że jest wciąż tak samo przestronne i funkcjonalne, a także zawiera wiele charakterystycznych elementów nawiązujących znanego i lubianego mieszczucha sprzed trzech dekad. Deska rozdzielcza o walcowatym kształcie, wygląda jakby została podwieszana. Projekt ten harmonijnie łączy estetykę z funkcjonalnością. W zgodzie z obowiązującymi trendami deska zawiera cyfrowy zespół zegarów o przekątnej 7" i ekran multimedialny o przekątnej 10,1".

Instrumenty pokładowe tak zaprojektowano, aby obsługa była intuicyjna i przyjemna. Sterowanie układem klimatyzacji kabiny ma klasyczną formę pokręteł, ale z wbudowanymi wyświetlaczami. Obok trzech regulatorów w oczy rzuca się czerwony przycisk świateł awaryjnych zamknięty w przezroczystej kapsule, który przywodzi na myśl pierwszą wersję Twingo.

Kolejne elementy także przemyślano w celu ułatwieniu codzienności. Można liczyć na łatwy dostęp do schowków, takich jak miejsce na torby i przedmioty osobiste pod deską rozdzielczą i pomiędzy przednimi fotelami. Pod podłużnym walcem jest też płaska przestrzeń z wyżłobieniem, w której można trzymać w zasięgu ręki takie przedmioty, jak telefon, portfel, okulary przeciwsłoneczne czy jakąś przekąskę.

Wnętrze elektrycznego Renault Twingo E-Tech Fot. Rafał Mądry

Barwna tapicerka i korek na podłodze

Unikalna tapicerka tkaninowa prototypowego Renault Twingo E-Tech electric czerpie inspirację z kolorowych motywów znanych z pierwszej generacji. Jednocześnie subtelnie nawiązuje do koloru nadwozia prototypu, przywoływanego w formie akcentów stylistycznych na panelach drzwi i desce rozdzielczej od strony pasażera. Uwagę zwraca podłoga auta, która raczej nie ma szans na znalezienie się w samochodzie seryjnym. Wyłożono ją bowiem barwionym korkiem.

O łatwą adaptację do codziennych potrzeb dba kanapa, która jest przesuwana i składana na dwie części w układzie 50/50. Bez względu na to, czy chodzi o zwiększenie miejsca na nogi, przewóz dużych przedmiotów czy powiększenie przestrzeni ładunkowej bagażnika, możliwości kanapy pozwalają na optymalnie wykorzystać przestrzeń wnętrza. Jednocześnie nadwozie jest pięciodrzwiowe, co ułatwia zajmowanie miejsc z tyłu. Warto zaznaczyć, że prototypowe elektryczne Renault Twingo E-Tech to auto 4-osobowe, czyli dokładnie takie, jak wszystkie poprzednie generacje modelu Twingo.

Funkcjonalne i kreatywne detale

W koncepcyjnym pojeździe nie brakuje sprytnych elementów wpływających na praktyczność użytkową. Przykładowo powierzchnia magnetyczna na przednim zagłówku umożliwia pasażerowi z tyłu przymocowanie przed sobą telefonu. Elastyczna taśma pełniąca rolę kieszeni w oparciu fotela, pozwala umieścić za nią butelkę z wodą. Pokrętło do regulacji oparcia fotela, inspirowane kółkami deskorolki, nawiązuje do kultury miejskiej, z której wywodzi się Renault Twingo. Ciekawostką są humorystyczne wiadomości umieszczone przez projektantów w różnych miejscach kabiny.

Wnętrze elektrycznego Renault Twingo E-Tech Fot. Rafał Mądry

Nowe Twingo niemal jak stare

Prototypowe elektryczne Renault Twingo E-Tech po raz pierwszy zaprezentowano publiczności na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu. Pojazd inspirowany pierwszą generacją Twingo ma zaokrąglone kształty nadwozia, charakterystyczne formy elementów oświetlenia i nowoczesne detale. Trójwymiarowe światła w technologii LED zdają się rzucać żywe i radosne spojrzenie, a napis "Twingo" na środku klapy bagażnika jest dodatkową ozdobą. Logotyp na masce nie jest podświetlany, a wyświetlany cyfrowo. Zderzaki otrzymały innowacyjne odbojniki parkingowe, zawieszone na strukturze plastra miodu drukowanej w 3D.

Prototypowe Renault Twingo E-Tech zostało zbudowane na platformie AmpR Small. To oznacza, że auto w wersji produkcyjnej będzie pojazdem w pełni elektrycznym. Szczegóły techniczne nie są na razie znane, Można jedynie przypuszczać, ze Twingo E-Tech skorzysta z rozwiązań zastosowanych w Renault 5 E-Tech, w którym producent umieszcza akumulatory o pojemności od 40 do 52 kWh, a rozwijana moc wynosi 95, 120 lub 150 KM. Twingo E-Tech electric opracowane zostało przez firmę Ampere w ciągu zaledwie dwóch lat.