Żółte znaki z czołgami. Co ma robić kierowca? O co tu chodzi?

Co oznaczają żółte znaki z czołgami?

Wybrane mosty w ciągu dróg krajowych są często oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi - znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC). Co ważne, są one kierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC (Military Load Classification). Dla kierowców zwykłych samochodów nie mają one żadnego znaczenia.

Co prawda do żółtych znaków z czołgami zwykli kierowcy nie muszą się stosować, ale warto pamiętać, jak zachowywać się, gdy przed nami będzie się przemieszczać kolumna wojskowych pojazdów. Jeszcze do niedawna takie znaki stawiano przy okazji ćwiczeń i zaplanowanych manewrów, ale w ostatnich dniach na wojsko na drogach jest się znacznie łatwiej natknąć niż dotychczas. W związku z sytuacją na granicy armia musi przerzucać sprzęt. Żółty znak przy drodze, którą jeździcie może być dla was ostrzeżeniem, że możecie się spodziewać przejazdów wojskowych kolumn. Jak się zachować, kiedy się na taką natkniemy? Są trzy scenariusze.

W-3: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych Fot. Paweł Grzywocz | Wikipedia

Nie każda kolumna wojskowych pojazdów jest kolumną wojskową

Polskie przepisy jasno określają, kiedy ciąg wojskowych pojazdów staje się kolumną wojskową i zyskuje z tego powodu pewne przywileje. Warto pamiętać, że nie wszystkie jadące jedna za drugą ciężarówki w wojskowym malowaniu to coś więcej niż po prostu przemieszczające się pojazdy. Aby móc uznać kolumnę za kolumnę wojskową, pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym. Poza tym pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki - zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut. A do tego ciężarówki mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Przepisy określają jednak nie tylko warunki, które pozwalają uznać kolumnę za wojskową. Wskazują też warunki ich przejazdu. W pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów - przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów. Poza tym kolumny wojskowe mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Mogą zignorować obowiązek ustąpienia pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu tylko wtedy, gdy ruchem kieruje Żandarmeria Wojskowa. Ewentualnie nie stosować się do przepisów, gdy są eskortowane przez radiowozy z włączonymi sygnałami błyskowymi - wtedy kolumna staje się uprzywilejowana.

Czy można wyprzedzić kolumnę wojskową?

To zależy od rodzaju kolumny i sytuacji na drodze. Poniżej opisujemy konkretne przypadki.