Mechanik przestrzega przed tymi samochodami. Naprawa jednej uszczelki może kosztować tysiące

Amerykański mechanik przestrzega na łamach The Sun przed kupnem samochodu z popularną cechą, gdyż może ona prowadzić do drogich usterek. Mowa o aucie, które trafiło do sprzedaży z uszkodzonym dachem panoramicznym. Niestety okazało się, że problem był poważniejszy, niż mogłoby się wydawać.

Dach samochodu niemal eksplodował. Na to trzeba uważać

Na swoim kanale YouTube mechanik z Illinois podzielił się historią dotyczącą poważnej usterki w panoramicznym dachu Toyoty Hilux. Opowiada, że początkowo auto trafiło na sprzedaż z potencjalnie niewielkim defektem, czyli uszkodzonym uszczelnieniem. Jednak po chwili okazało się, że wadliwy projekt spowodował konieczność przeprowadzenia skomplikowanej naprawy.

Mechanik tłumaczy, że w takiej sytuacji konieczne jest wyjęcie całej konstrukcji dachu samochodu i wymiana uszczelki. W związku z tym specjalista przestrzega przed kupnem pojazdów tego typu, zwłaszcza że wadliwe modele trafiają na sprzedaż i często duże awarie są jedynie ukrywane, żeby nie były widoczne na pierwszy rzut oka.

Ta naprawa kosztuje majątek (fot. ViDI Studio, Shutterstock)

Warto zaznaczyć, że zignorowanie uszkodzonej uszczelki lub np. wymiana taśmy mocującej ją nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż po czasie powstaną szczeliny, przez które będzie wpadać powietrze i powodować nieprzyjemny, świszczący dźwięk. Ostatecznie wymiana uszczelki i demontaż całego dachu to w Stanach Zjednoczonych koszt 1 850 dolarów, czyli ok. 7 500 zł.

Wady i zalety dachu panoramicznego w samochodach

Jedną z wad opisałem już powyżej. Ponadto samochody z dachem panoramicznym są o wiele droższe niż pojazdy bez tej cechy. Co ciekawe, taki dodatkowy bajer zwiększa też masę całego auta, a dodatkowe kilogramy wiążą się z większym zużyciem paliwa, więc i wyższymi kosztami eksploatacji. Przezroczysty dach sprawia też problemy w słoneczne dni, gdyż jaskrawe światło potrafi oślepiać, więc zawsze wtedy trzeba korzystać z osłony.

Jeśli chodzi o zalety, to przede wszystkim walory estetyczne. Panoramiczny dach robi ogromne wrażenie w środku samochodu. Ponadto zastosowane przy okazji nowe technologie zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Pomagają również w szybszym przewietrzeniu wnętrza auta, bez narażania się na podmuchy wiatru, co ma miejsce przy tradycyjnym otwieraniu okien. Szklany dach ułatwia dostrzeżenie większej ilości rzeczy, np. sygnalizacji świetlnej, gdy stanie się zbyt blisko niej.