Kompaktowy rozmiar, ale wielka pomoc na drodze. Nie pozwól, by rozładowany akumulator popsuł twoje plany

Zdarza się to nawet doświadczonym kierowcom – akumulator nagle odmawia posłuszeństwa, psując cały plan dnia. W mroźny poranek, gdy spieszymy się do pracy, przekręcamy kluczyk w stacyjce, a silnik pozostaje niewzruszony. Takie sytuacje przytrafiają się zwłaszcza zimą, choć i latem mogą nas zaskoczyć – na przykład po długim postoju lub korzystaniu z multimediów lub nawiewu przy wyłączonym silniku. Rozładowany akumulator może być wyzwaniem nawet dla właścicieli nowych samochodów, również hybrydowych i to nawet gdy akumulator trakcyjny jest naładowany do 100 proc. Samochody hybrydowe wyposażone są dodatkowo w klasyczny akumulator 12V – czyli taki, jak w zwykłych samochodach osobowych.

REKLAMA

W takich chwilach klasyczne rozwiązania, jak kable rozruchowe, bywają zawodne – zwłaszcza jeśli w pobliżu nie ma innego pojazdu. Na szczęście z pomocą przychodzą nowoczesne urządzenia rozruchowe, takie jak jumpstartery OSRAM. Te sprytne narzędzia pozwalają uruchomić pojazd w zaledwie kilka minut, niezależnie od miejsca czy pory dnia, dając kierowcom pełną niezależność.

Jumpstarter OSRAM Fot. Materiał promocyjny marki OSRAM

Czym jest jumpstarter OSRAM?

Jumpstarter OSRAM to technologiczne wsparcie dla każdego, kto ceni sobie wygodę i niezawodność. W ofercie znajdują się cztery modele: BATTERYjumpstarter 500, 1000, 1500 oraz nowatorski 1000TI. Choć różnią się parametrami, łączy je jedno – nie zawiodą nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.

BATTERYjumpstarter 500 to kompaktowe rozwiązanie idealne dla właścicieli mniejszych samochodów z silnikami benzynowymi o pojemności do 3 litrów lub diesla do 1,5 litra. Dzięki akumulatorowi o pojemności 6000 mAh i prądzie rozruchowym 200 A (500 A w trybie "Boost"), uruchomimy auto w każdych warunkach. Dodatkowy port USB typu A czyni z tego modelu praktyczny powerbank, którym doładujemy swoje urządzenia takie jak laptop czy telefon.

Większe możliwości oferuje BATTERYjumpstarter 1000, obsługujący silniki benzynowe do 5 litrów i diesla do 2 litrów. Jego akumulator 8000 mAh generuje prąd rozruchowy do 1000 A w trybie "Boost", a dwa porty USB (A i C) rozszerzają funkcjonalność, pozwalając tak jak poprzednik, ładować urządzenia.

Najbardziej zaawansowany BATTERYjumpstarter 1500 jest przeznaczony do większych pojazdów – z silnikami benzynowymi do 6 litrów lub diesla do 3 litrów. Pojemność akumulatora wynosząca 12 000 mAh i prąd rozruchowy aż 1500 A w trybie "Boost" czynią z niego potężne narzędzie. Wszystkie modele wyposażono w lampki LED, co ułatwia korzystanie z urządzeń w ciemności.

Jumpstarter OSRAM Fot. Materiał promocyjny marki OSRAM

Nie tylko opcja ratunkowa

Jumpstartery OSRAM to nie tylko sposób na rozruch samochodu. Dzięki wbudowanym portom USB mogą służyć jako powerbanki do ładowania smartfonów, tabletów czy innych urządzeń mobilnych. W podróży, gdzie dostęp do gniazdek jest ograniczony, ich funkcjonalność jest nieoceniona. Model 1000TI idzie o krok dalej, oferując wbudowany kompresor do szybkiego pompowania opon.

Niezależnie od sytuacji zawsze pod ręku

Urządzenia OSRAM zostały wyposażone w liczne zabezpieczenia, takie jak ochrona przed odwrotnym podłączeniem biegunów, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Latarka LED z funkcją światła stroboskopowego sprawdza się w sytuacjach awaryjnych, zwiększając widoczność w nocy.

Jedna z ważniejszych cech jumpstarterów, który wpływa na ich praktyczny aspekt to kompaktowe rozmiary. Każdy model zaprojektowano z myślą o łatwości przechowywania i użytkowania. Praktyczne etui ochronne chroni urządzenie przed uszkodzeniem i ułatwia transport, niezależnie od sytuacji.

Jumpstarter OSRAM w codziennym życiu

Uniwersalność jumpstarterów OSRAM sprawia, że znajdą one zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Wyobraźmy sobie weekendowy wypad za miasto – oprócz uruchomienia silnika możemy dopompować opony rowerowe, naładować smartfony czy skorzystać z latarki podczas wieczornego biwaku. Model 1000TI z kompresorem to wymarzony towarzysz aktywnego stylu życia. W mieście urządzenie to będzie niezastąpione przy nagłym rozładowaniu akumulatora. Zamiast czekać na pomoc drogową, w kilka minut samodzielnie rozwiążemy problem i ruszymy w dalszą drogę.

Jumpstarter OSRAM Fot. Materiał promocyjny marki OSRAM

Inwestycja, która daje spokój

Decydując się na zakup jumpstartera OSRAM, zyskujemy więcej niż praktyczne urządzenie – to rozwiązanie, które może pomóc nam w kryzysowych sytuacjach. Wysoka jakość wykonania i zaawansowana technologia sprawiają, że urządzenia te są niezastąpionym elementem każdej podróży. Kompaktowe wymiary i wszechstronność czynią je odpowiednimi zarówno dla doświadczonych kierowców, jak i tych, którzy rzadziej siadają za kierownicą.

Jumpstarter OSRAM to nie tylko urządzenie – to inwestycja w spokój i bezpieczeństwo. Bez względu na okoliczności, to wsparcie, które doceni każdy kierowca.

Materiał promocyjny marki OSRAM.