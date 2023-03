Masz kod 96 w prawie jazdy? Daje zupełnie nowe uprawnienia, kosztuje grosze

Kod 96 wpisany w rubryce 12. prawa jazdy rozszerza uprawnienia posiadane przez kierującego. Dotyczy przewozu ładunków, a właściwie to bezpośrednio odnosi się do rodzaju ciągniętej samochodem osobowym przyczepy. W jaki sposób rozszerza uprawnienia do kierowania i jak go zdobyć? O tym za chwilę.

Co daje kod 96 w prawie jazdy kat. B?

Kod 96 dopisany do prawa jazdy kategorii B sprawia, że rośnie dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów złożonych z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka. Przy klasycznej kategorii B DMC to nadal 3,5 tony. Po dopisaniu kodu 96 limit DMC rośnie już do 4,25 tony. W efekcie uprawnienie to może się okazać zbawienne latem, czyli w czasie np. wakacyjnego wyjazdu z przyczepą kempingową lub w sytuacji, w której kierowca chce przyczepić do pojazdu małą lawetę samochodową.

Tą kwestię reguluje art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz art. 6 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.

Kod 96: konieczny egzamin, ale bez kursu

Jak zdobyć kod 96? To w zasadzie dość proste. Wystarczy mieć kat. B, znać swój numer PKK i zdać egzamin państwowy w części praktycznej. Część teoretyczna nie obowiązuje. Nie obowiązuje również specjalne szkolenie. Choć w sytuacji, w której kierujący nie jeździł pojazdem z przyczepą, powinien wykupić kilka godzin w celu nabrania praktycznych umiejętności.

Egzamin w części praktycznie na kod 96 kosztuje dokładnie 170 zł. Na tym jednak lista kosztów nie wyczerpuje się. Bo konieczne jest też dostarczenie aktualnego zdjęcia. Jego wykonanie kosztuje jakieś 20 do 30 zł. Poza tym kierowca musi zapłacić za wydanie zaktualizowanego prawa jazdy. To kosztuje 100,50 zł. Całe szczęście nie ma konieczności dostarczania nowego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Dokument warto przynieść tylko wtedy, gdy mocno zbliża się termin ważności poprzedniego.

Na czym polega egzamin na kod 96 prawa jazdy kat. B?

Na czym polega egzamin praktyczny na kod 96 dopisany do prawa jazdy kategorii B? Składa się z czterech elementów. Mowa o:

sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, a w szczególności świateł i płynów eksploatacyjnych,

złączeniu pojazdu z przyczepą,

wykonaniu manewru jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu, ruszenia na wzniesieniu oraz parkowania skośnego lub prostopadłego,

poradzeniu sobie podczas jazdy w ruchu drogowym.

Bez kodu 96, ale z przyczepą o zbyt wysokim DMC?

Posiadanie kodu 96 w prawie jazdy kategorii B oznacza oszczędności i to dwutorowe. Po pierwsze kierujący w razie potrzeby przewozu cięższych przedmiotów może po prostu przyczepę wypożyczyć i przewieźć ładunek sam. Nie musi płacić za to wyspecjalizowanej firmie. Po drugie połączenie przyczepy innej niż lekka, której DMC w połączeniu z DMC auta przekracza 3,5 tony, oznacza prowadzenie bez uprawnień. Skutkiem są poważne konsekwencje w czasie kontroli drogowej.

Mandat wynosi co najmniej 1500 zł, a do tego kierujący może się spodziewać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na takie konsekwencje wskazuje art. 94 par. 1 i 3 ustawy Kodeks wykroczeń.

Kod 96 - nowe przepisy

Kod 96 pozwalał ciągnąć cięższą przyczepę pod warunkiem, że masa zestawu (auto plus przyczepa) nie przekraczała 4,25 t. Jednak to nie wszystko. Masa przyczepy nie mogła przekraczać masy auta, a druga sprawa, że całkowita masa pojazdu do dopuszczalnej masy przyczepy nie mogła przekraczać stosunku 1,33:1. Kierowcy byli zmuszeni obliczać, to czy mogą ciągnąć daną przyczepę, co w efekcie dawało, że chociaż cały zestaw nie przekraczał 4,25 t., to i tak przyczepa musiała być lżejsza z ładunkiem, aby spełnić ten drugi wymóg.

Od 1 stycznia jednak to się zmieniło. Osoby posiadające kod 96 nie muszą już obliczać i martwić się przelicznikiem 1,33:1. Co za tym idzie, kierowcy mogą teraz ciągnąć cięższą przyczepę.