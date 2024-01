Ile można tu jechać? Co w ogóle znaczy ciężarówka? Tajemniczy znak na drodze

O ograniczeniach prędkości, ale też innych przepisach ruchu drogowego opowiadamy w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W dobie nawet kilkutysięcznych mandatów, znak drogowy B-33 "Ograniczenie prędkości" jest jednym z uważniej wypatrywanych przy drogach przez kierowców. Prowadzących czasami może jednak dopaść konsternacja. Bo co zrobić w przypadku takiego ograniczenia, jak to pokazane na zdjęciu dołączonym do tego materiału? No właśnie...

Znak B-33 i tabliczka T-23b z ciężarówką. Co oznacza takie połączenie?

Przepisy, a konkretnie rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (w par. 27 ust. 2), dopuszcza sytuację w której pod znakiem B-33, wskazującym ograniczenie prędkości na danej drodze, pojawi się tabliczka uzupełniająca. W tym przypadku jest to tabliczka T-23b. Doprecyzowuje ona działanie ograniczenia i wskazuje na typ pojazdu, którego dotyczy wskazany na znaku limit.

Tabliczka T-23b połączona ze znakiem B-33 dotyczy samochodu ciężarowego, pojazdu specjalnego i pojazdu używanego do celów specjalnych, przy czym ich DMC musi być większe niż 3,5 tony oraz odnosi się do ciągnika samochodowego. Tylko tych pojazdów!

Tabliczka z ciężarówką i ograniczenie prędkości nie pojawi się w mieście

To tak naprawdę dopiero pierwsza z wiadomości, które kierującemu przekazuje takie zestawienie znaków drogowych. Druga jest taka, że skoro drogowcy ograniczają dopuszczalną prędkość pojazdom o DMC powyżej 3,5 tony, to znaczy że teoretycznie na danym typie drogi szybkość mogłaby być wyższa. Ograniczenie z tabliczką T-23b pojawiło się zatem na drodze poza terenem zabudowanym, ekspresówce lub autostradzie.

Ile wynosi mandat za złamane ograniczenie prędkości dla ciężarówek?

Jak wysoki mandat dostanie np. kierowca ciężarówki, który będzie jechał szybciej niż 50 km/h na tej drodze? Czyn zostanie zakwalifikowany jako przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu. Tyle że to jeszcze nie oznacza rabatu od standardowych stawek. Te nadal obowiązują. W efekcie:

jazda za szybko o maksymalnie 10 km/h oznacza 50 zł mandatu i 1 punkt karny.

jazda za szybko o 11 – 15 km/h oznacza 100 zł mandatu i 2 punkty karne.

jazda za szybko o 16 – 20 km/h oznacza 200 zł mandatu i 3 punkty karne.

jazda za szybko o 21 – 25 km/h oznacza 300 zł mandatu i 5 punktów karnych.

jazda za szybko o 26 – 30 km/h oznacza 400 zł mandatu i 7 punktów karnych.

jazda za szybko o 31 – 40 km/h oznacza 800 zł mandatu i 9 punktów karnych.

jazda za szybko o 41 – 50 km/h oznacza 1000 zł mandatu i 11 punktów karnych.

jazda za szybko o 51 – 60 km/h oznacza 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych.

jazda za szybko o 61 – 70 km/h oznacza 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych.

jazda za szybko o co najmniej 71 km/h i więcej oznacza 2500 zł mandatu i 15 punktów karnych.

Co znak B-33 z tabliczką T-23b oznacza dla aut osobowych?

Widząc znak B-33 z tabliczką T-23b kierujący samochodem osobowym, autem dostawczym o DMC do 3,5 tony czy motocyklem, nie musi zatem przejmować się ograniczeniem wyrażonym na znaku. Przekraczając 50 km/h mandatu za prędkość nie dostanie. Grzywna grozi mu dopiero w sytuacji, w której przekroczy limit dotyczący danej drogi. A więc wynoszący np. 90 km/h na drodze krajowej jednojezdniowej, 120 km/h na drodze ekspresowej czy 140 km/h na autostradzie.

Warto też pamiętać o sytuacji odwrotnej. W przypadku, w którym znak B-33 "Ograniczenie prędkości" pojawi się przy drodze w terenie zabudowanym z limitem wyższym niż 50 km/h i nie zostanie dołączona do niego tabliczka dodatkowa, oznacza to że "podwyższona" w ten sposób prędkość dopuszczalna dotyczy tylko samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Nie pojazdów o DMC wyższym niż 3,5 tony.