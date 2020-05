Samochód dla singla - modele, które robią wrażenie

Samochód osobowy dla singla - czym kierować się przy wyborze?

Wybór odpowiedniego samochodu jest bardzo ważny. Nie istotne czy ma on służyć jednej osobie, czy rodzinie z dziećmi, decyzja o zakupie powinna być starannie przemyślana, gdyż w większości przypadków będzie on towarzyszył swojemu posiadaczowi co najmniej kilka lat.

REKLAMA

Właściwy dobór pojazdu wymaga tego, aby najpierw określić, jaki styl życia prowadzi jego przyszły użytkownik. Jeżeli jest to singiel, który używa pojazdu wyłącznie do przemieszczania się między domem a pracą, wtedy warto rozważyć niewielkich rozmiarów kompaktowy hatchback. W przypadku osób, które oprócz dojazdów do pracy czy na zakupy, dość często ruszają w dłuższe trasy, przewożą przy tym ze sobą spore bagaże, warto rozważyć auta z segmentu SUV-ów, które ostatnimi laty są bardzo popularne na polskich drogach. Jeżeli praca przyszłego właściciela związana jest z jazdą samochodem, dojazdami do klientów, a tym samym auto musi wyglądać dość prestiżowo, wtedy warto rozejrzeć się za 5-drzwiowym sedanem.

Pamiętajmy jednak, aby przed zakupem samochodu zorientować się, czy wybrany model:

jest ekonomiczny, tzn. czy koszty eksploatacyjne nie zrujnują budżetu (chodzi tu głównie o koszty paliwa oraz części zamiennych i napraw);

jest stosunkowo mało awaryjny - dla osób, które sporo podróżują ważne jest, aby ich jednostka była niezawodna zwłaszcza "na trasie";

nie ma problemu z dostępnością części - wiadomo, że zawsze może pojawić się awaria, ale to od popularności danej marki zależy, czy uda się ją szybko usunąć i wrócić do normalnego funkcjonowania, czy wystąpi konieczność oczekiwania na sprowadzenie zamienników, co jest uciążliwe i dezorganizuje życie na kilkanaście dni.

Modele dla singli - który wybrać?

Jaki samochód dla singla będzie najlepszy? Otóż tak jak wspomniano wyżej: wszystko zależy od potrzeb danej osoby. W segmencie samochodów kompaktowych, przeznaczonych do typowo miejskiej jazdy, warto rozważyć:

Opel Corsa D, czyli przyzwoity kompakt, o niezłym wykończeniu i wyposażeniu; głównym mankamentem jest podatność na korozję;

Volkswagen Golf, kolejny model, który dobrze sprawdzi się w mieście; jest niewielki, dlatego łatwo da się go zaparkować;

Skoda Fabia II idealnie się prowadzi, oferuje całkiem sporo miejsca w kabinie i bagażniku; jednostki z silnikiem benzynowym są bardzo wytrzymałe i mało awaryjne;

Volkswagen Polo, ma podobne cechy jak pochodzący z tej samej rodziny samochodów wspomniany powyżej Golf, i jak każdy VW jest jednostką niezawodną i bardzo zgrabną.

Jeśli potrzebujesz nieco większego samochodu, który będzie lepiej prezentował się na drodze, warto rozważyć:

Skoda Octavia - wyposażona w silnik diesla doskonale będzie sobie radzić na dłuższych trasach; jest to pojazd ekonomiczny i komfortowy;

Ford Focus - to bardzo wytrzymały model, o stosunkowo prostej konstrukcji, co zapewnia swobodne użytkowanie bez konieczności dużych inwestycji w naprawy;

Opel Astra - to kolejny samochód, który ładnie się prezentuje, dobrze prowadzi i nie jest kosztowny w utrzymaniu.

Przydatne funkcje w samochodach dla singli

Kiedy szukamy samochodu, który będzie dobrze i długo służył, warto zwrócić uwagę na to, jakie posiada przydatne funkcje. W samochodach dla singli możemy znaleźć:

nawigację GPS - to ważny element wyposażenia, który bez problemu pozwala nam się poruszać po Polsce i za granicą;

kamera cofania - bardzo przydatna podczas użytkowania auta w mieście, gdzie często trzeba parkować równolegle;

czujniki parkowania - podobnie jak kamera, poprawiają bezpieczeństwo podczas parkowania, chroniąc kierowcę przed uderzeniem w słabo widoczne przeszkody;

klimatyzacja - to niezbędny element wyposażenia, który pozwala na komfortowe podróżowanie, nawet przy wysokich temperaturach na zewnątrz;

czujnik zmierzchu - fajna opcja dla osób, które często jeżdżą autem po zmroku;

podgrzewane fotele i kierownica - to doskonałe rozwiązanie w trakcie zimy.

Zobacz też: Mały samochód do 20 tys. zł? Przegląd rynku, za tę kwotę jest w czym wybierać