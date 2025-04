Wielki koncern reaguje na cła w USA. Tak ludzie tracą pracę w amerykańskich fabrykach

Nowe i dość wysokie taryfy celne wprowadzone przez amerykańską administrację źle wpływają na globalny handel i zaufanie konsumentów. Oto jeden z wniosków analityków Reutersa. Według rzecznika Volvo Group North America to także niepewność na rynku i obawy o popyt na nowo wyprodukowane ciężarówki.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

A obawy są niebezpodstawne. Szwedzi (Volvo AB odpowiedzialne za ciężarówki nie ma nic wspólnego z Volvo Car Corporation specjalizującym się w autach osobowych i przejętym przez chińskie Geely) dość znacząco obniżyli prognozy dla rynku samochodów ciężarowych w USA. Z najnowszego raportu szwedzkiego koncernu motoryzacyjnego wynika, że odnotowano większy spadek zysku, niż pierwotnie oczekiwano. A to oznacza bolesne cięcia dla zatrudnionych w północnoamerykańskich zakładach.

Rynek w USA kurczy się zamiast rosnąć

Według amerykańskiego oddziału jednego z największych producentów ciężarówek rynek w USA skurczy się, zamiast wzrosnąć. Jeszcze w styczniu 2025 r. przewidywano, że w ciągu roku liczba zamówień na nowe pojazdy sięgnie nawet 300 tys. egzemplarzy. Wedle najnowszych prognoz rynek skurczy się do ok. 275 tys. nowych ciężarówek (dla porównania szacunki dla Europy to ok. 290 tys. samochodów), gdyż amerykańscy przewoźnicy ograniczyli zamówienia i inwestycje w nowy tabor.

Przy słabych prognozach Volvo ogłasza prace „nad dostosowaniem mocy produkcyjnych i warunków handlowych, by złagodzić skutki taryf". Co to oznacza? Niestety bolesne cięcia zatrudnienia. Koncern zamierza zwolnić nawet do 800 pracowników w trzech zakładach w USA (łącznie koncern zatrudnia w Ameryce Północnej niemal 20 tys. osób). To fabryki Mack Trucks w Pensylwanii i dwa zakłady Volvo Group w Wirginii oraz w stanie w Maryland.