Jest nowocześniejszy i bardziej luksusowy od Toyoty Camry. Oto nowy Lexus ES

Nawet Japończycy powiedzieli dość w przypadku Lexusa ES. Po siedmiu latach czas na nową luksusową limuzynę japońskiej marki. Poprzednik ujrzał światło dzienne w 2018 r. na salonie samochodowym w Pekinie. Następcę pokazano światu na tegorocznym salonie w Szanghaju. A nieliczni szczęśliwcy mieli okazję przedpremierowo poznać auto podczas wiosennej konwencji Toyoty w Brukseli. W tym gronie znalazł się także autor tekstu.

Na żywo podziwiałem jeszcze elegancką makietę Lexusa ES razem z jej twórcą. Goście zgromadzeni na salonie w Szanghaju mogą zaś przyjrzeć się z bliska pierwszym wyprodukowanym egzemplarzom. Zapewniam, że o ile na zdjęciach samochód prezentuje się bardzo dobrze, to na żywo jest jeszcze lepiej. Wszystkim szczególnie podobała się tylna część. Komentarze o stylizacji na miarę produktów marki Aston Martin powtarzały się zadziwiająco często.

Nowe czy zupełnie nowe?

Lexus podkreśla, że ES to zupełnie nowe auto. Auto ósmej generacji. Powstało na przeprojektowanej platformie Toyota TNGA GA-K (ta sama, na której opracowano takie modele jak Camry, RAV4, Highlander, Sienna czy Lexus NX), którą przygotowano do napędów hybrydowych i całkowicie elektrycznych (dwie baterie o różnej pojemności). Na rynek trafią łącznie cztery wersje w konfiguracji z napędem przednim lub AWD. Oto one.

Lexus ES300h. Hybryda 2.0 l 197-201 KM. Napęd przedni i AWD

Lexus ES350h. Hybryda 2.5 l 247 KM. Napęd przedni i AWD

Lexus ES350e. Elektryczny. 224 KM. Napęd przedni. Zasięg do 685 km.

Lexus ES500e. Elektryczny. 342 KM. Napęd AWD eAxle. Zasięg do 610 km.

Japońska limuzyna nieco urosła. Samochód wydłużono o 165 mm (długość 5,14 m) i poszerzono o 55 mm (1,92 m). Lexus ES jest także odrobinę wyższy. Hybryda mierzy 1,55 m a elektryk 1,56 m. Bez względu na napęd rozstaw osi jest taki sam i wynosi 2,95 m. To o 80 mm więcej niż w poprzedniku.

Producent nie zdradził jeszcze zbyt wielu szczegółów. W materiale prasowym skupiono się na podkreślaniu wysiłków inżynierów w celu udoskonalenia komfortu jazdy, stabilności prowadzenia, wyciszenia, funkcjonalności, bezpieczeństwa czy łączności. Tyle i aż tyle. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście nie na długo. Już wiadomo, że Lexus ES pojawi się w Polsce. Ceny poznamy we wrześniu 2025 r., a pierwsze egzemplarze trafią do salonów w październiku.