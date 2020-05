Skoda - 3 najlepsze modele marki. Sprawdź, który samochód najlepiej do ciebie pasuje

Najnowsze modele Skody? Oto obecna oferta marki

Najnowsze modele aut czeskiej marki to bardzo duże zróżnicowanie, gdzie nowości sąsiadują z absolutnymi klasykami, które posiadają już kilka wersji. Oto oferta obecnie proponowana klientom marki Skoda. Cennik dotyczy podstawowego wariantu danego samochodu (rok produkcji 2020):

Skoda dla całej rodziny? Skoda Kodiaq

Nim przejdziemy do omawiania subiektywnego top 3 oferowanego przez Skodę Polska, warto zwrócić uwagę na interesujący samochód rodzinny w postaci siedmioosobowej Skody Kodiaq. Do wyboru również wersja sportowa. Zużycie paliwa - bardzo niskie, jak na tę klasę samochodu.

Najpopularniejsze modele Skody - dawne i obecne

Najpopularniejsze modele aut Skody lub choćby takie, które przez pewien czas dobrze się sprzedawały? Z pewnością nie może tutaj zabraknąć, samochodów takich jak:

Skoda Felicia - z podstawowym modelem w postaci pięciodrzwiowego hatchbacka i kilkoma innymi wersjami w tym także pickup;

Skoda Roomster - bardzo przestrzenny miejski samochód w wersji osobowej lub dostawczej;

Skoda Yeti - nadal produkowana w Chinach w wersji z rozszerzonym rozstawem osi;

Skoda Rapid - samochód miejski lub kompakt o bardzo eleganckiej, jak na tę klasę stylistyce;

Skoda Octavia 2 - jedna z wersji popularnego klasyka marki.

Do najpopularniejszych aut 2019 wciąż pozostających w ofercie na 2020 rok, zaliczyć trzeba przede wszystkim nieśmiertelne - Octavię i Fabię oraz bardzo ciekawy Superb. Czy to najlepsze modele Skody? Na pewno konkurencyjne i chętnie wybierane. Dodatkowo atrakcyjny leasing Skoda i opcja "Skoda konfigurator" - pozwalająca na samodzielny dobór wielu elementów idealnego samochodu, zachęcają do wyboru oferty czeskiego producenta, którego głównym udziałowcem jest Volkswagen.

Skoda Octavia - w kierunku aut hybrydowych

Skoda Auto oferuje zarówno dostępną już po liftingu Skodę Octavię 3, jak też auto czwartej generacji. Nowa Skoda Octavia to także model określany, jako Skoda Octavia RS IV. Ta hybryda charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, jest szybsza i jeszcze bardziej przestronna od poprzedniczek. Przedstawiana jako "nowoczesne auto hybrydowe ze sportowym charakterem". Czeska firma oferuje w modelu silniki 1.4 TSI (110 kW/150 KM) oraz elektryczny 85 kW. Razem dają one moc 180 kW (245 KM).

Skoda Superb w kilku wariantach

Skoda Superb 2018 oferowana jest w kilku wariantach, między innymi:

Superb

Superb Sportline

Superb Combi

Superb Combi Sportline

Superb IV Plug -in Hybrid

Superb Combi IV Plug -in Hybrid

Znajdą wśród nich coś dla siebie amatorzy różnych typów aut. W tym przypadku również można nabyć naszpikowaną elektroniką hybrydę zarówno w wersji podstawowej, jak i kombi.

Skoda Fabia - postaw na praktyczny samochód hatchback lub kombi

Skoda Fabia także występuje jako:

hatchback,

kombi,

sportowa wersja Monte Carlo.

Atutami tego praktycznego i raczej niedużego auta, które w podstawowej wersji można kupić za niewiele ponad 45 tysięcy złotych, będą przede wszystkim zmodyfikowane systemy bezpieczeństwa. Usługi w rodzaju front assist wspomogą zwłaszcza mniej doświadczonych kierowców, czyniąc jazdę znacznie bardziej bezpieczną.