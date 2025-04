Zapłacilibyście za rodzinne kombi milion złotych? 660 osób zrobiło to z radością

Audi RS 6 Avant GT to tak zwany model na pożegnanie. Wiele firm lubi wypuszczać na rynek specjalne okolicznościowe wersje samochodów, których produkcja zostanie zakończona. Potężne sportowe Audi jest ostatnim Mohikaninem w tej kategorii o prawdziwie analogowym charakterze. Jeśli ktoś szuka auta, którego obsługa nie przypomina konsoli do gier i takiego, które daje mnóstwo radości z jazdy, to mógłby przestać. Audi RS 6 Avant jest idealnym sportowym kombi. Problem w tym, że nie da się go kupić, bo wszystkie 660 egzemplarzy, z których była złożona ta krótka seria, sprzedało się na pniu, mimo ceny, która w Polsce osiągnęła milion złotych i to przed dodaniem wielu opcji. Przez moment to było najdroższe auto z nadwoziem kombi na polskim rynku.

Audi RS 6 Avant GT wydaje się przesadzone. Kiedy siedzisz za kierownicą, jest w sam raz

Na początku podchodziłem do niego jak pies do jeża i to z kilku powodów. Przede wszystkim nie przepadam za samochodami, które aż tak rzucają się w oczy. Wygląd Audi RS 6 Avant GT jest wzorowany na wyścigowym Audi 90 quattro, który siał postrach w amerykańskiej wyścigowej serii IMSA GTO. Stąd się wzięło awangardowe oklejenie i olbrzymie białe obręcze kół w limitowanej ewolucji Audi RS 6. Poza tym pamiętałem, że ten samochód jest duży i ciężki, a to dla mnie kolejne minusy. Po trzecie uznałem, że wprowadzone zmiany nie pasują do tego modelu. Na szczęście praktyka nie miała wiele wspólnego z moimi uprzedzeniami. Audi RS 6 Avant znakomicie zniosło próbę czasu, a wersja na zakończenie sprzedaży jest najlepszą, która kiedykolwiek powstała.

Audi RS 6 Avant GT fot. ŁK

W kabinie Audi A6 tej generacji jest za dużo ekranów, ale poza tym to wzór ergonomii

Pomiędzy zwykłymi autami jeżdżącymi po naszych ulicach Audi RS 6 Avant wygląda tak zjawiskowo, że ludzie otwierają usta ze zdziwienia. Każde Audi A6 Avant generacji C8 jest zgrabne jak na swoje rozmiary, a ma przeszło pięć metrów długości. Taki efekt udało się osiągnąć dzięki ściętemu tyłowi, który nawiązuje do Audi 100 Avant z 1977 r. W przypadku RS 6 GT potęguje ogołocenie dachu z relingów dachowych, ale też jasny kolor, imponujące podwójne skrzydło, spoilery wokół całego nadwozia i 22-calowe koła. W środku pojawiły się kubełkowe fotele z włókna węglowego, które prezentują się bardzo efektownie, ale na szczęście ich domeną jest nie tylko wygląd, okazały się całkiem wygodne. Oprócz tego w kabinie znajdziemy sporo kolorowych akcentów, ale tym razem producent nie przesadził z ich liczbą. Dlatego wnętrze wygląda rasowo, ale nie budzi mojej irytacji. Pozycja za kierownicą jest doskonała. Przeszkadza mi tylko, że większością systemów i funkcji trzeba sterować przy pomocy ekranów. Chyba nie tylko mnie, bo następna generacja modelu A6 ma już więcej przycisków. Tu się trzeba przyzwyczaić do ekranozy, a w celu pocieszenia można patrzeć na konsolę środkowej, na której pyszni się napis: RS 6 GT - xxx/660. W świecie motoryzacji to bardzo krótka seria i można być pewnym, że każdy egzemplarz Audi RS 6 Avant GT stał się białym krukiem od razu po wyjechaniu z fabryki Bollinger Hofe w Neckarsulm.

Audi RS 6 Avant GT fot. ŁK

Regulowane zawieszenie jest znakomite. Kompletnie zmienia charakter RS 6

Na szczęście osiągi Audi pasują do jego wyglądu. Pod karbonową maską schował się silnik z RS 6 Avant performance, który z pojemności czterech litrów dzięki dwóm turbosprężarkom rozwija moc 630 KM i moment obrotowy o wartości 850 Nm. Podobno inżynierowie też pogrzebali w centralnym mechanizmie różnicowym napędu quattro i elektronice dwusprzęgłowej przekładni, dzięki czemu to Audi RS 6 Avant jeździ jeszcze lepiej. Efektem są imponujące dane techniczne: przyspieszenie do setki w 3,3 s, do 200 km/h w 11,5 s i prędkość maksymalna 305 km/h. W praktyce największą różnicę w porównaniu z innymi wersjami Audi RS 6 robi modyfikacja, o której jeszcze nie napisałem.

Model GT jest pierwszym RS 6 wyposażonym w fabryczne regulowane (tzw. gwintowane) zawieszenie. Prześwit jest mniejszy o 10 mm niż w innych wersjach, ale w zamian tłumienie stało się bardzo mięsiste, chociaż nie przesadnie twarde. Trzystopniowo regulowane amortyzatory, sztywniejsze sprężyny i stabilizatory tworzą idealny dla tego modelu układ jezdny. Audi RS 6 Avant GT prowadzi się po prostu znakomicie. Znacznie bardziej sportowo od innych RS 6 i doskonale ukrywa swoją sporą masę (2,15 tony). Na miejscu klientów w ogóle nie zastanawiałbym się nad alternatywnym zawieszeniem pneumatycznym. To jest doskonałe, ma sportowy charakter, który idealnie współgra z kubełkowymi fotelami i resztą wyglądu auta. W teorii Audi RS 6 Avant GT wydaje się przesadzone, w praktyce jest idealne. Podoba mi się, że dzięki wprowadzonym zmianom jego obsługa jest prostsza. Zawieszenia nie da się regulować, a i trybów jazdy nie jest zbyt wiele. To dobrze, bo kierowca nie czuje się przytłoczony mnogością opcji. Dzieło wieńczą znakomite opony Continental Sport Contact 7 w rozmiarze 285/30 R22 i układ hamulcowy z ceramicznymi tarczami.

Cena i opinia Moto.pl. Będę tęsknił za takimi modelami jak Audi RS 6 Avant GT

Inżynierom Audi udało się zrobić prawdziwie imponujący samochód na zakończenie produkcji ostatniego "analogowego" supersportowego kombi na rynku. Dzięki temu jazda RS 6 Avant jest precyzyjna i angażująca, a jego kierowca przez cały czas czuje się wyjątkowo. Chyba właśnie o to chodziło. Cena? Nie gra roli. Zaczyna się od 219 355 euro, czyli około 940 tys. zł, ale i tak wszystkie 660 sztuk błyskawicznie znalazło właścicieli. Następna generacja modelu RS 6 z pewnością będzie hybrydowa albo nawet elektryczna, bo teraz marka z Ingolstadt ma aż dwa modele A6 do wyboru i wprowadzania sportowych modyfikacji. Wraz z Audi RS 6 Avant GT kończy się pewna era. Lubię nowoczesność, ale takich samochodów będzie mi brakowało. Samochód udostępniła do testu firma Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.