To najdziwniejsza trasa rowerowa w Polsce. Ma 9 kilometrów i cała biegnie pod ziemią

Słońce, wysokie temperatury, przyroda. To z tymi wartościami kojarzą się głównie wycieczki rowerowe. Właśnie dlatego ta trasa jest tak dziwaczna. Bo w tym przypadku cykliści pod okiem przewodnika wjeżdżają do podziemnego tunelu. Ten liczy 9 km długości. W czasach II Wojny Światowej stanowił niemiecki system umocnień.

Poniemieckie fortyfikacje można zwiedzać rowerem. To była ważna konstrukcja

Międzyrzecki Rejon Umocniony był budowany od 1934 do 1944 r. Stanowił system umocnień służący do ochrony wschodniej granicy Rzeszy. Dziś fortyfikacje leżą na terenie województwa lubuskiego w Polsce. To miejsce, które jest tajemnicze, a być może nawet mroczne. To też lokalizacja, która jest zakorzeniona w historii Europy. Dlatego cykliści w tym miejscu mogą się wybrać w podróż w czasie.

Trasa rowerowa wyznaczona w ramach budowli wojskowej jest nazywana Pętlą Boryszyńską. Ma 9 km długości. Czas przejazdu szlakiem wraz z przewodnikiem wynosi od 3 do 4 godzin. Podziemna trasa jest "czynna" od 15 kwietnia do 15 października. Ceny biletów startują od 180 zł za osobę. Na wjazd na pętlę wymagana jest rezerwacja. Warto pamiętać też o tym, że szlakiem może poruszać się młodzież w wieku od 12 lat. Młodsze osoby nie będą mogły uczestniczyć w wycieczce. Podczas jazdy podziemnymi tunelami kluczowa jest jeszcze jedna rzecz. Latarka czołowa lub mocne światło przednie na rowerze. Tak, aby cyklista miał właściwą widoczność.

Na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego od 1995 r. funkcjonuje trasa turystyczna. Kiedy pojawiły się tu rowery? Tego dokładnie nie wiadomo. Początkowo zwiedzanie odbywało się jednak głównie pieszo.

Latem tunelami jeżdżą rowery. Zimą mieszkają tu nietoperze

9 km pod ziemią to dużo? Z pewnością tak. Warto wiedzieć jednak o tym, że szacuje się, iż Międzyrzecki Rejon Umocniony ma w sumie od 32 do nawet 35 km podziemnych korytarzy. I pojawiają się w nich nie tylko rowerzyści. To środowisko życia... nietoperzy. W tym miejscu zimuje ponad 30 tys. osobników należących do 12 gatunków. Właśnie dlatego podziemia Pętli Boryszyńskiej wchodzą w skład rezerwatu przyrody Nietoperek. I to właśnie z tego faktu wynikają prawdopodobnie ograniczenia dotyczące miesięcy zwiedzania. Rowery pojawiają się w tunelach głównie wtedy, gdy nietoperze w nich nie zimują.