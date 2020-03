Kilka perełek, mały elektryk i zaskakujące auto roku. Podsumowujemy targi w Genewie, które się nie odbyły

Salon Samochodowy w Genewie 2020 został odwołany

Salon Samochodowy w Genewie został odwołany. W związku z koronawirusem rząd Szwajcarii wydał zakaz organizowania imprez masowych. Organizatorzy nie mieli więc wyjścia i musieli anulować najważniejsze targi branży motoryzacyjnej w Europie. Oficjalną informację podano dopiero w piątek 28 lutego, a już na poniedziałek 2 marca zaplanowano start imprezy. Producenci nie mieli więc wyjścia, a prezentacje nowych modeli przeniosły się do internetu.

Wszystkie "premiery z Genewy" znajdziecie w tym miejscu. Dzisiaj przyjrzymy się tym najważniejszym i najciekawszym.

Zaczęło się od mocnego uderzenia - w poniedziałek wybrano europejski Samochód Roku

Tradycyjnie pierwszy dzień Genewy to uroczyste ogłoszenie zwycięzcy w europejskim plebiscycie Car of the Year. To najbardziej prestiżowa motoryzacyjna nagroda na Starym Kontynencie. Wybór jurorów wyraźnie podzielił opinię publiczną, co widać było także w komentarzach pod naszym tekstem. 60 dziennikarzy z 23 różnych krajów na Samochód Roku wybrało małego Peugeota 208. Oto oficjalne wyniki:

Peugeot 208 - 281 pkt. Tesla Model 3 - 242 pkt. Porsche Taycan - 222 pkt. Renault Clio - 211 pkt. Ford Puma - 209 pkt. Toyota Corolla - 152 pkt. BMW serii 1 - 133 pkt.

Najważniejsze premiery - rozsądne i ważne z perspektywy rynku

Dzień później miały rozpocząć się właściwe targi. Na wtorek i środę zaplanowano dni prasowe, gdzie producenci chcieli pokazywać nowe modele, a dziennikarze mieliby chwilę na zrobienie zdjęć oraz zapoznanie się z nowościami. W czwartek salon miał się otworzyć dla wszystkich. Koronawirus pokrzyżował jednak plany, a producenci zamiast wystawiać się na genewskich halach, to zasypali nas informacjami, zdjęciami i filmami w internecie.

O jakich samochodach na pewno warto wspomnieć? Przy każdym samochodzie zamieszczamy link do obszerniejszego artykułu o nim.

Kultowy Fiat 500 wjechał w nową erę, ma teraz przy nazwie literę "e", a nowa generacja będzie oferowana tylko z silnikiem elektrycznym;

Kia pokazała zupełnie nowe Sorento, duży SUV zmienił platformę, wygląda teraz bardzo amerykańsko, a wnętrzem chce podgryzać klasę premium,

Audi chciało przywieźć do Genewy nową generację A3, to jeden z najbardziej przystępnych modeli producenta;

w ogóle koncern Volkswagen postawił na samochody w rozmiarze C. Hot hatche tych rozmiarów zaprezentowali Skoda, VW oraz Cupra. Volkswagen chwalił się też przedprodukcyjnym ID.4, a Cupra pokazała wreszcie swój pierwszy, samodzielny model Formentor;

Hyundai odświeżył i30 oraz pokazał nową generację miejskiego i20,

Mercedes chwalił się liftingiem Klasy E i hybrydami dla CLA i GLA,

a BMW zapowiadało Conceptem i4 zupełnie nową erę w swojej historii. i4 to nie tylko kolejny krok w stylistyce czy piąta generacja napędu eDrive, ale także nowe, w dużej mierze przezroczyste logo.

Kilka perełek, przez które żałujemy, że targi się nie odbyły

Każde targi to też okazja dla producentów na pochwalenie się najlepszym, co mają. I nie mamy tu na myśli futurystycznych, naszpikowanych technologią z kosmosu konceptów, a produkcyjne samochody z najwyższej półki. W Genewie, Paryżu czy Frankfurcie są stoiska, przy których każdy fan motoryzacji zatrzyma się na dłuższą chwilę. Często to jedyna okazja, żeby zobaczyć limitowanego do zaledwie 12 sztuk Bentleya czy "rodzinne auto" ze Szwecji o mocy 1700 KM.

Czym chcieli zaskoczyć nas producenci w Genewie? Tutaj również wybraliśmy kilka najciekawszych aut, a klikając w nazwę każdego z nich zostaniecie przekierowani na materiał o nim.

Ogromną niespodzianką jest Koenigsegg Gemera, którego producent opisuje jako samochód rodzinny (ma cztery pełnoprawne miejsca, osiem uchwytów na kubki i boks dachowy w opcjach), ale wyposażono go w cztery silniki. Benzynowy ma 2 litry i 3 cylindry, a wspierają go trzy motory elektryczne. Łączna moc? 1700 KM;

Porsche konsekwentnie rozbudowuje rodzinę 911, w Genewie mieliśmy podziwiać wersję Turbo S. Szkoda, że nie było okazji, ale na zdjęciach również prezentuje się obłędnie;

Bugatti znowu odchudziło i podostrzyło Chirona i pokazało odmianę Pur Sport;

z kolei Bentley postanowił zachwycić wszystkich limitowanym do 12 egzemplarzy modelem Bacalar,

Włosi z Alfy Romeo świętują 110. urodziny marki powrotem oznaczenia GTA. Otrzymała go Giulia, która w odmianie GTAm będzie torową bestią z licencją na jazdę po publicznych drogach;

nie mogło też zabraknąć szalonych firm tuningowych, a naszym ulubionym projektem jest Coastline, a więc Rolls-Royce Cullinan przerobiony przez Mansory.

Co dalej z salonami samochodowymi?

Jesteśmy ciekawi, jaka jest przyszłość tak dużych imprez motoryzacyjnych. Już od dłuższego mówi się o ich kryzysie, a przy każdych kolejnych targach liczba nieobecnych marek się wydłuża. Całkiem możliwe, że odwołanie Genewy może być impulsem dla następnych producentów do rezygnacji z wystawiania się na targowych halach. Prezentacje przeniosły się w końcu do internetu. Księgowym może wyjść w tabelkach, że to znacznie bardziej opłacalna forma prezentacji nowego modelu niż kosztowne targi. Nawet tak prestiżowe jak Genewa.