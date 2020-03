Nowe Audi A3 Sportback. Kompakt klasy premium po raz czwarty

"Sukces 4.0" - mówi z dumą Audi i podkreśla, że to już czwarta generacja Audi A3. Pierwsze A3 na drogi wyjechało w 1996 r. Rok 2020 r. to czas na kolejny milowy krok w historii modelu.

Rewolucję w segmencie C w koncernie Volkswagen rozpoczął oczywiście Golf nr 8 w zeszłym roku. Ósemka, choć zaproponowała sporo nowości, to powstała w oparciu o tę samą, lekko zmodyfikowaną płytę MQB. Nie inaczej jest w przypadku nowego A3. Bez zmian pozostały rozstaw osi i wysokość, które wynoszą odpowiednio 2,64 i 1,43 m. A3 urosło za to na długość (4,34 m) i szerokość (1,82 m). Bagażnik pomieści od 380 do 1200 l, a jego klapa będzie elektrycznie otwierana i zamykana. Będzie można to zrobić, wykonując ruch stopą pod zderzakiem.

Nowe Audi A3 - silniki

Nowe Audi A3 ma być na premierę dostępne z trzema jednostkami napędowymi do wyboru. Silnik benzynowy jest jeden i będzie to 1.5 TSI w wydaniu 150-konnym. Do tego dojdą dwa diesle 2.0 TDI o mocy 116 KM i 150 KM. Do wyboru skrzynia ręczna lub siedmiobiegowy automat Stronic. Z czasem oferta będzie rozbudowywana o kolejne wersje. Nie zabraknie hybryd i mocniejszych propozycji z quattro.

Audi chwali się czterowahaczowym zawieszeniem z tyłu nowego A3 w wersji 1.5. Ma być "sportowe i dobrze wyważone". Dodatkowo można wybrać obniżone o 10 mm zawieszenie adaptacyjne z kontrolą tłumienia. No i nie zabrakło zawieszenia sportowego, niższego o 15 mm i wyraźnie twardszego, które dla linii stylistycznej S line jest standardem.

Wnętrze nowego Audi A3

Nowoczesne wnętrze w przeciwieństwie do Golfa wyposażono w kilka fizycznych przełączników, a za to zawsze dajemy plusa, bo nie ma nic wygodniejszego w obsłudze auta niż klasyczne przyciski. Projekt wnętrza również nie kopiuje reszty rodzeństwa i nawiązuje raczej do nowego Q3, choć nie zabrakło kilku stylistycznych nowości. Jak na Audi przystało mamy tu dwa duże ekrany - wirtualne zegary przed oczami kierowcy (w wersji plus 12,3 cala) oraz wkomponowany w konsolę centralną dotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala. A3 dostało także wyświetlacz head-up. System multimedialny to MMI trzeciej generacji z uproszczoną obsługą, łącznością z internetem i masą zaawansowanych funkcji.

A jeżeli nie spodoba wam się pokładowy system nowego A3, to zawsze możecie na ekran przerzucić swój telefon - Audi obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Smartfona naładujemy indukcyjnie.

Audi obiecuje wykonanie godne klasy premium i długą listę opcji do zaznaczenia w konfiguratorze. To w końcu kompakt klasy premium, a auta tego typu przyzwyczaiły nas już, że z odpowiednio grubym portfelem można je wyposażyć w rzeczy kojarzone raczej z większymi samochodami.

Systemy bezpieczeństwa w nowym Audi A3

Imponować ma wyposażenie, imponować ma także lista pokładowych systemów bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy. Co znajdziemy w nowym A3? Wymieniamy najciekawsze rozwiązania:

Audi pre sense front i ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, pomaga zapobiegać wypadkom z innymi użytkownikami drogi,

ostrzeżenia o zmianie pasa,

ostrzeżenie o ruchu poprzecznym

wspomaganie parkowania

adaptacyjny asystent jazdy - utrzymuje prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu oraz pomaga w utrzymaniu się na wybranym pasie ruchu poprzez delikatne interwencje w elektromechaniczny układ kierowniczy.

Kiedy nowe Audi A3 wejdzie do sprzedaży?

W większości europejskich krajów Audi powinno rozpocząć przyjmowanie zamówień jeszcze w tym miesiącu, a dostawy rozpoczną się w maju. Na zdjęciach widzicie premierową edycję A3 Sportback edition one. Ceny nowego A3 pozostają na razie tajemnicą. Poznamy je bliżej polskiej premiery.