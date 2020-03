Cupra Formentor już bez dopisku Concept. To pierwszy samodzielny model nowej marki

Cupra ma już w swojej ofercie Atekę oraz Leona, ale były to dwa modele Seata, przerobione i podkręcone na potrzeby sportowej dywizji. Teraz nadszedł przełomowy moment dla nowej marki - zaprezentowano produkcyjną wersję modelu Formentor, pierwszego samochodu, który Hiszpanie opracowali samodzielnie.

REKLAMA

Cupra Formentor to tzw. SUV coupe. Idealnie wpisuje się w najpopularniejszy na europejskim rynku segment C. Mierzy 4 450 mm długości, 1 839 mm szerokości i 1 511 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2 680 mm, a to ma się przełożyć na sporo miejsca na tylnej kanapie. Praktyczne walory Formentora podkreśla bagażnik o pojemności 450 l. Cupra ma nie tylko przyciągać wzrok i być szybka, ale też w niczym nie ustępować innym samochodom segmentu, jeżeli chodzi o przestronność czy wyposażenie. Stąd bardzo długa lista pokładowych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, dwa duże ekrany (jeden przed oczami kierowcy), rozbudowany system multimedialny z usługami connect i sporo opcji do zaznaczenia w konfiguratorze.

Cupra Formentor fot. Cupra

Czy Cupra Formentor będzie szybka? Choć producent nie podaje jeszcze dokładnych osiągów, to nie mamy wątpliwości, że odpowiedź na to pytanie brzmi "tak". Najwyższa wersja silnikowa to benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM i momencie obrotowym 400 Nm. 310-konną jednostkę znamy z Golfa R i wiemy, że potrafi zapewnić sporo frajdy z jazdy. W Formentorze kierowca dostanie też napęd 4Drive, skrzynię DSG o 7 przełożeniach, adaptacyjne zawieszenie, system wyboru trybu jazdy, progresywny układ kierowniczy i hamulce Brembo.

W ofercie nie mogło też zabraknąć hybrydy. To plug-in, czyli hybryda ze sporą baterią (13 kWh), którą można podładować, podłączając auto do gniazdka. W trybie czysto elektrycznym Cupra Formentor PHEV ma przejechać ok. 50 km. Współpracują ze sobą dwa silniki: 1.4 TSI o mocy 150 KM oraz silnik elektryczny o mocy 115 KM. Łączna moc to 245 KM (400 Nm).

Cupra Formentor fot. Cupra

Oficjalną premierę zaplanowano na dzisiaj i Salon Samochodowy w Genewie. Targi odwołano, prezentacje przeniosły się więc do internetu. Cupra Formentor do sprzedaży trafi w czwartym kwartale tego roku.