Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm oficjalnie. I piękna, i bestia

Alfa Romeo Giulia GTA powstała na bazie topowej wersji Quadrifoglio (od jakiegoś czasu z nazwy zniknęło słowo Verde i najmocniejsze Alfy nazywają się po prostu Q, a nie QV). I jako fan "zwykłej" Giulii Q nie mogę wyjść z podziwu nad tym, co stworzyli włoscy projektanci tym razem. GTA, czyli Gran Turismo Alleggrita, wygląda po prostu obłędnie. Jeżeli ktoś Alfy Romeo nie zauważy, to z pewnością ją usłyszy, bo tytanowy wydech opracowała słynna firma Akrapovic. Warto tu podkreślić, że powstanie tylko 500 sztuk sedana w wydaniu GTA i GTAm, więc Alfa Romeo mogła sobie pozwolić na trochę szaleństwa. Zapraszamy do naszej galerii, a poniżej wklejamy pierwszy oficjalny film z Giulią GTA w roli głównej.

Zobacz wideo Giulia GTA na pierwszym krótkim filmie:

Wracająca po tylu latach nazwa GTA (użyto jej w 1965 r. w Giulii Sprint) nie ogranicza się oczywiście tylko do agresywnego pakietu stylistycznego. Alfę Romeo Giulię odchudzono o około 100 kg, co oznacza, że GTA waży 1520 kg. Wzmocniono też pracujący pod maską silnik - w tym wydaniu podwójnie doładowane V6 o pojemności 2,9 litra ma dostarczać kierowcy aż 540 KM. Pierwsza setka na liczniku? Kwestia 3,6 sekundy.

GTA to w skrócie wzmocniona i odchudzona Giulia Q, ale GTAm to już prawdziwie ekstremalna wersja. Na zdjęciach rozpoznacie ją po wielkim spojlerze oraz wyścigowym wnętrzu. Bo Giulia GTAm to sedan dwuosobowy ze zwiększonym o 50 mm rozstawem kół, poważnie przeprojektowanym zawieszeniem, kubełkowymi fotelami, klatką bezpieczeństwa i 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa. Choć GTAm stworzono z myślą o torach, to jest to auto dopuszczone do ruchu ulicznego.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm fot. Alfa Romeo

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, Alfa Romeo Giulia GTA będzie ściśle limitowana. To prezent Alfy dla największych miłośników marki na jej 110. urodziny. Ci którzy zdecydują się na zakup wyjątkowego sedana mogą liczyć na pomoc i asystę specjalnego ambasadora marki oraz kilka prezentów. Choćby pokrowiec na samochód, strój wyścigowy Alpinestar z kaskiem oraz kurs Alfa Romeo Driving Academy pod okiem najlepszych kierowców włoskiej marki.

GTA i GTAm miały być jednymi z najjaśniejszych gwiazd Salonu Samochodowego w Genewie. Z powodu koronawirusa impreza przeniosła się do internetu. Wszystkie "premiery z targów" znajdziecie w tym miejscu.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm fot. Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm fot. Alfa Romeo