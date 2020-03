Nowa Skoda Octavia RS iV. Pierwsza hybryda plug-in z dopiskiem RS

Nowa Skoda Octavia RS iV będzie jedną z trzech zelektryfikowanych wersji nowej Octavii. Oprócz niej w ofercie pojawią się też:

Skoda Octavia iV, czyli hybryda typu plug-in o mocy 204 KM;

Skoda Octavia e-TEC, czyli miękka hybryda o mocy 110 KM i 150 KM.

Nowa Skoda Octavia RS iV

Napęd hybrydowej Octavii RS to połączenie silnika benzynowego 1.4 TSI o mocy 150 KM z motorem elektrycznym. Łączna moc wynosi 245 KM, a maksymalny moment obrotowy to 400 Nm. Napęd przekazywany jest na przednią oś za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni automatycznej DSG. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 13 kWh, w który Skoda wyposażyła Octavię RS iV, pozwala przejechać do 60 kilometrów w trybie bezemisyjnym (zgodnie z WLTP).

W trybie sportowym, przy wykorzystaniu obu silników jednocześnie i pełnej mocy, auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,3 s. Prędkość maksymalna to 225 km/h. Niespodzianką nie jest to, że Skoda wyposażyła hybrydowego RS-a w progresywny układ kierowniczy i sportowe zawieszenie - to typowe dla pojazdów z rodziny RS.

Nowa hybrydowa Skoda Octavia iV

Hybryda typu plug-in będzie dostępna nie tylko w sportowej odmianie RS, ale również w tradycyjnej Octavii w wersjach wyposażenia Ambition i Style. Skoda Octavia iV również połączy silnik benzynowy 1.4 TSi z motorem elektrycznym, ale w tym przypadku łączna moc układu hybrydowego wyniesie 204 KM. Maksymalny moment obrotowy to 350 Nm. Podobnie jak RS iV również zwykła wersja iV na samym silniku elektrycznym przejedzie do 60 km.

Bagażnik hybrydowej Octavii ma pojemność 450 l w wersji Liftback i 490 l w wersji Combi.

Skoda Octavia e-TEC, czyli miękka hybryda

Nowa Octavia jest też pierwszym modelem Skody, który będzie dostępny w technologii tzw. miękkiej hybrydy. Taką technologię otrzymały wersje z silnikami 1.0 TSI o mocy 110 KM oraz 1.5 TSI o mocy 150 KM.

Technologia miękkiej hybrydy wykorzystuje rozrusznik 48V napędzany paskiem oraz akumulator 48 V o pojemności 0,6 kWh zlokalizowany pod przednim fotelem pasażera. System umożliwia „żeglowanie” przy wyłączonym silniku, odzyskiwanie energii przy hamowaniu oraz wspomaganie silnika poprzez elektryczne zwiększanie mocy. Jednocześnie silnik uruchamia się ciszej i z mniejszymi drganiami. Akumulator 48V jest również odpowiedzialny za ładowanie akumulatora 12V przy wykorzystaniu przetwornicy DC/DC. Skoda deklaruje, że takie rozwiązanie redukuje zużycie paliwa o 0,4 l/100 km.