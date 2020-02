Nowy Hyundai i30. Nie tylko odświeżona stylistyka i nowości we wnętrzu. Kompakt otrzymał miękką hybrydę

Zwykle opis nowego samochodu zaczynamy od podania wymiarów zewnętrznych i tego jak się one zmieniły, ale w przypadku liftingów takie zmiany są czysto symboliczne - o ile są, to wynikają z trochę inaczej narysowanych zderzaków. Hyundai nie podaje żadnych centymetrów, możemy więc zakładać, że hatchback, fastback i kombi mają identyczne rozmiary, co przed liftem.

REKLAMA

Nowy Hyundai i30 to przede wszystkim nowa oferta silnikowa. Bazową jednostką jest całkowicie nowy silnik benzynowy 1.5 MPi o mocy 110 KM, który współpracuje z sześciobiegową przekładnią manualną (6MT). Silnik benzynowy 1.0 T-GDi o mocy 120 KM będzie dostępny z sześciobiegową przekładnią manualną (6MT), a także nową, siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową (7DCT). Kierowcy mogą wybrać jeszcze diesla 1.6 o mocy 115 KM z tymi samymi przekładniami.

Hyundai i30 2020 fot. Hyundai

Rok 2020 to także miękkie hybrydy z instalacją 48-woltową. Do wyboru będzie ręczna (6iMT) lub automatyczna skrzynia biegów. W informacji prasowej czytamy:

iMT oddziela silnik od skrzyni biegów po zwolnieniu przez kierowcę pedału przyspieszenia, umożliwiając przejście samochodu w tryb wybiegu i obniżenie zużycia paliwa. Dla osób preferujących automatyczne skrzynie biegów przewidziano wersje z 48-woltowym hybrydowym układem napędowym połączonym z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową (7DCT).

Miękka hybryda będzie dostępna z benzynowym silnikiem 1.0 T-GDi 120 KM oraz jednostką wysokoprężną 1.6 CRDi o mocy 136 KM. W najmocniejszym dieslu ten układ jest standardem. Identycznie sprawa wygląda w przypadku topowej odmiany benzynowej, czyli 1.5 T-GDi o mocy 160 KM.

Hyundai i30 2020 fot. Hyundai

Hyundai powiększył paletę dostępnych lakierów o trzy kolory: czarny Dark Night, brązowy Silky Bronze oraz czerwony Sunset Red. Lifting dość mocno odmienił dotąd raczej stonowaną stylistykę koreańskiego kompaktu. Jak wam się podoba nowe i30?

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziecie sporo zdjęć. Poniżej zamieszczamy pierwszy film z odświeżonym i30 w roli głównej:

Zobacz wideo

Również wnętrze otrzymało nowe kolory. Oprócz czarnej tapicerki kierowcy będą mogli wybrać dwie szare (Pewter Gray oraz Charcoal Gray) oraz brązową Ebony Brown. Hyundai i30 dostał także 7-calowe cyfrowe zegary oraz 10,25 calowy ekran wkomponowany w konsolę centralną. Kompakt obsługuje Android Auto oraz Apple CarPlay, z których będzie można korzystać bezprzewodowo od lata 2020. Z kolei telefon podładujemy indukcyjnie. Kolejna nowość to technologia BlueLink która zapewnia szeroki zakres usług łączności, takich jak Hyundai LIVE, a także funkcje zdalne, obsługiwane za pośrednictwem aplikacji na smartfony Bluelink.

Lifting to okazja do aktualizacji listy pokładowych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Znajdziemy na niej teraz m.in.:

Asystent podążania na pasie ruchu (LFA), nowość

Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), nowość

Ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu(LDVA), nowość

Aktywny system monitorowania martwego pola (BCA), nowość

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA), teraz także z wykrywaniem pieszych i rowerzystów

System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW)

Asystent świateł drogowych (HBA)

Inteligentne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości (ISLW)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)

Hyundai i30 2020 fot. Hyundai