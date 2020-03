Jeśli Rolls-Royce Cullinan jest dla ciebie za skromny, to na scenę wchodzi Mansory. Całe na turkusowo

- O, cześć. Jak ci idzie?

- A dobrze, dobrze. Muszę jeszcze napisać auto X, zrobić parę zdjęć Y i Z, wrzucić ze dwa posty na fb i... powoli koniec.

- To nie przeszkadzam, ale w wolnej chwili idź na stoisko Mansory. Jest GRUBO.

- inscenizowane i dramatyzowane, ale możecie być pewni, że na każdym dużym salonie samochodowym takich rozmów odbywa się mnóstwo. Zresztą, jeżeli sami kiedykolwiek wybraliście się na targi w Genewie lub Frankfurcie, to z pewnością wiecie, że stoisko Mansory jest tym, przy którym każdy zatrzyma się na dłuższą chwilę. Człowiek stoi tam i patrzy. Niekoniecznie z zachwytem. Raczej zszokowany i zdezorientowany. Pełen wątpliwości i pytań. Niby nikomu się te auta nie podobają, ale trudno od nich oderwać wzrok.

Mansory to nie firma tuningowa. To stan świadomości.

Mansory Cullinan Coastline fot. Mansory

Mansory bierze na warsztat najdroższe samochody świata i w swoim warsztacie upewnia się, że zrobiło wszystko, żeby każdy widział, że właściciel przerobionego przez nich auta jest obrzydliwie bogaty. Trudno znaleźć na drogach równie ostentacyjne, przesadzone i krzykliwe samochody.

Dokładnie tak jak w tym przypadku. Tuner chciał do Genewy przywieźć projekt o nazwie Coastline. To Rolls-Royce Cullinan po kuracji sterydowej. Absurdalnie obniżony i okraszony wlotami powietrza, spojlerami i nowymi elementami z włókna węglowego. Co ciekawe, samo Mansory twierdzi, że przygotowało dla SUV-a "bardzo subtelny" pakiet stylistyczny.

Mansory nie podaje żadnych informacji o zmianach w jednostce napędowej. Możemy więc zakładać, że pod maską pracuje dwunastocylindrowy silnik 6.75 o mocy 563 KM i 850 Nm ze zwykłego Cullinana. Choć w przypadku tej firmy nigdy nic nie wiadomo - na życzenie klienta z pewnością moc może zostać podbita o kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent. Mansory jest dumne przede wszystkim ze swojego turkusowego wnętrza. Turkus to zdecydowanie motyw przewodni Cullinana Coastline - tym kolorem wykończono nawet figurkę Spirit of Ecstasy, wysuwający się z maski symbol marki Rolls-Royce.

