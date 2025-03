Odeszli z dwóch amerykańskich firm samochodowych i wspólnie stworzyli wyjątkową markę

Z Tesli i Lucida odeszło dwóch managerów. Ci spotkali się i postanowili zacząć współpracować. Mieli doświadczenie na rynku motoryzacyjnym. Postanowili więc pójść w kierunku tego segmentu. Ich cel jest natomiast jeden. Jak donosi Chip, mają zamiar stworzyć szybkie, przystępne cenowo i jednocześnie lekkie samochody sportowe o napędzie elektrycznym.

Inspiracją dla nowej marki stał się Lotus Elise i Jaguar E-Type

Marka powołana do życia przez byłych pracowników Tesli i Lucida została nazwana Longbow. Longbow, co oznacza w wolnym tłumaczeniu łuk. Nazwa stanowi zatem nawiązanie do wyjątkowej prędkości czy może właśnie lekkości? Tego twórcy nowej firmy motoryzacyjnej nie wyjaśniają. Zdradzają natomiast pierwsze szczegóły dotyczące planowanych do produkcji pojazdów. I te brzmią naprawdę obiecująco.

Firma powstała w 2023 r. nazywa się pierwszym producentem brytyjskich aut sportowych o napędzie elektrycznym. Swoimi konstrukcjami chce nawiązywać do takich modeli, jak Lotus Elise czy Jaguar E-Type. Dowody? Longbow planuje dwa modele. Jeden ma być roadsterem, a drugi coupe.

Longbow ma ważyć tyle, co auto miejskie. Przyspieszy do 100 km/h w 3,5 sekundy

Longbow Speedster będzie miał nadwozie otwarte. Dzięki temu masę pojazdu powinno się utrzymać na poziomie 895 kg. To mniej więcej tyle, ile waży dziś Mitsubishi Space Star, czyli naprawdę lekki hatchback segmentu B. Niska waga sprawia, że Longbow będzie w stanie osiągnąć pierwszą setkę w 3,5 sekundy. Na jednym ładowaniu według wyliczenia wykonanego w zgodzie z normą WLTP powinien pokonać jakieś 442 km. Longbow Roadster będzie miał nadwozie zamknięte. Przez to się nieco cięższy. Ma ważyć 995 kg. Spring od 0 do 100 km/h ma mu zajmować 3,6 sekundy. Zasięg powinien z kolei oscylować w granicy 280 km.

Obydwa samochody łączyć ma jedno. Ta sama koncepcja napędowa. Longbow wykorzysta jeden silnik elektryczny o mocy na poziomie 322 koni mechanicznych. Będzie on przekazywać napęd na tylne koła.

Odeszli z dwóch amerykańskich firm samochodowych i wspólnie stworzyli wyjątkową markę Fot. Longbow

Ile mają kosztować modele Longbow? Kiedy wejdą do produkcji?

Na razie brytyjska marka nie chce wypowiadać się na temat prognozowanej pojemności akumulatora. Wypowiada się natomiast na temat produkcji i ceny. Montaż będzie się odbywał w stu procentach ręcznie. Cena z kolei wyniesie:

84 995 funtów (a więc 421,5 tys. zł) za model Longbow Speedster.

64 995 funtów (a więc 322,3 tys. zł) za model Longbow Roadster.

Każdej wersji powstanie zaledwie 150 sztuk. Przy czym Longbow planuje również modele specjalne. 10 sztuk Speedstera będzie miało plakietkę Luminary First Edition. 25 kolejnych powstanie jako Autograph Edition. Auta te będą miały odpowiednio wyższą cenę. Pierwsze dostawy zostały zaplanowane na 2026 r.