Zielone światło dla ważnej ekspresówki. To tutaj powstanie najdłuższy tunel w Polsce

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6 o łącznej długości 49 km. W praktyce oznacza to, że drogowcy będą mogli bez przeszkód rozpocząć pierwsze prace. Oczywiście, zanim to nastąpi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi jeszcze rozstrzygnąć ogłoszone w grudniu przetargi na wybór wykonawców, którzy wykonają inwestycje. Podpisanie umów nie nastąpi jednak tak szybko, jakby się można było tego spodziewać — planowane jest ono na czwarty kwartał tego roku. Co wiemy o nowej ekspresówce?

Droga ekspresowa S6 z wyjątkowym tunelem

Nowa ekspresówka odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na duży ruch, na istniejącej trasie tworzą się korki. Mający powstać fragment S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Droga ekspresowa S6. Fot. GDDKiA

Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie także dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z miejscowości do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

49-kilometrowy fragment S6 został podzielony na trzy fragmenty realizacyjne. Są to:

Kołbaskowo - Dołuje (13,6 km)

Dołuje - Police (11,9 km)

Police - Goleniów (23,4 km)

Zwłaszcza ostatni z wymienionych odcinków wzbudza szczególne emocje. To właśnie w jego ciągu powstanie tunel pod Odrą o długości 5 km, a więc najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Szczecińska S6 z tunelem pod Odrą. To będzie jej kluczowy element

Tunel na Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie dwururowym obiektem, który wydrążony zostanie maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Nowa ekspresówka w zachodniopomorskim. Kiedy Zachodnia Obwodnica Szczecina zostanie otwarta?

Zgodnie z planami GDDKiA, dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police terminy realizacyjne będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych. Dlatego w ich przypadku zakończenie prac wyznaczono na 2028 roku. Odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą ze względu na poziom skomplikowania będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji. Kierowcy skorzystają z niego dopiero w 2032 roku.