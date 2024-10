Autostrada A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą zostanie przebudowana. Kierowcy się ucieszą

Jak informuje GDDKiA, w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy, trwa właśnie opracowywanie dokumentacji projektowej poszerzenia autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą. Łączna długość przebudowy obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów. Pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ (skrzyżowanie A1 i A2).

REKLAMA

Zobacz wideo

Autostrada A2 zostanie poszerzona. Nawet cztery pasy ruchu na obu jezdniach

Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. W przyszłym roku - po uzyskaniu decyzji ZRID - zostanie ogłoszony przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę inwestycji. Jego zadaniem będzie nie tylko opracowanie projektu dobudowy dodatkowych pasów ruchu, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Jak się okazuje, wszystkie instalacje związane z drogą (oświetlenie, stacje meteo itd.) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. Co ciekawe, rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady mają stanowić wzór, który będzie mógł być wykorzystywany przy budowie lub rozbudowie innych odcinków zarządzanych przez GDDKiA.

Autostrada A2 Fot. GDDKiA

Na rozbudowę autostrady między Łodzią i Warszawą czekają zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Dlaczego? Otóż wybudowana przed ponad dekadą trasa jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. "Spodziewamy się, że ruch na tym odcinku będzie stale wzrastał. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma zatem ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Rozbudowa autostrady A2. Budowa nie wpłynie negatywnie na płynność ruchu?

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań. Przede wszystkim prace budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu. Wymusi to opracowanie i wdrożenie skomplikowanej czasowej organizacji ruchu. "Nasze bogate doświadczenia, jakie uzyskaliśmy przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 do standardu drogi ekspresowej między Warszawą i Piotrkowem Trybunalskim, czy drogi krajowej nr 1 do standardu autostrady, posłużą projektantowi w wypracowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań. Należy podkreślić, że w obu przypadkach prace prowadzone były przy odbywającym się ruchu samochodów" - stwierdzają drogowcy.

Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków (w stronę Warszawy, jak i Poznania) mają być dostępne po dwa pasy ruchu. "To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą a centrum kraju odbywał się bez poważniejszych zakłóceń" - podkreśla GDDKiA.