Z ziemi polskiej do włoskiej. Tak jeździ produkowany w Polsce mały Jeep z napędem 4x4

Jeep Avenger to stary dobry znajomy, nieprawdaż? W końcu jest z nami na rynku już od dwóch lat. Okazuje się, że w 2025 r. Jeep wciąż ma czym zaskoczyć. Oto bowiem pod koniec marca 2025 r. w Tychach ruszyła produkcja tak długo wyczekiwanej odmiany 4xe z napędem na wszystkie koła. A gdzie ją najlepiej sprawdzić podczas pierwszych jazd? Wybrałem się w podróż z ziemi polskiej do włoskiej. Na przepięknych drogach Toskanii sprawdziłem co potrafi najnowsza odmiana Avengera.

Zobacz wideo Jeep Avenger The North Face z bliska. Pierwsze wrażenia

Z zewnątrz łatwo poznać nową wersję. Jeep zadbał nie tylko o odpowiednie detale na nadwoziu, ale także o nową technikę. Avengera 4xe jednak najłatwiej rozpoznać po sporych opcjonalnych oponach AT z nieco bardziej agresywnym bieżnikiem. I na takich oponach wybrałem się na długą przejażdżkę po wąskich, krętych i często dziurawych drogach w okolicy Florencji. Nie wykorzystałem przy tym nieco zwiększonego prześwitu (o 10 mm większy niż w standardowej odmianie) czy głębokości brodzenia aż 400 mm. Wątpię, by większość nabywców nowego Avengera zdecydowała się na rajd w teren trudniejszy niż nieco wyboista droga na działkę. Zapewne niemal każdemu wystarczy świadomość, że w zgrabnym nadwoziu skrywa się napęd AWD. A co to za technika?

Trzycylindrowe 1,2 l i dwa silniki elektryczne w Jeepie

Jeep sięgnął po dobrze znany trzycylindrowy benzynowy motor z rodziny Puretech, który doczekał się kolejnej modernizacji. Stąd zamiast paska rozrządu w kąpieli olejowej jest już łańcuch. Olej dolewasz już w nieco innym miejscu (korek umieszczono wyżej, bliżej lewej górnej części bloku silnika) niż w starszej wersji. Tyle zmian widocznych na pierwszy rzut oka. Resztę poczujesz. Przy aktywacji układu start stop trzycylindrowy motor wciąż jednak potrafi szarpnąć. Ten typ tak ma.

Trzycylindrowe benzynowe 1,2 l (136 KM) połączono z dwoma silnikami elektrycznymi (każdy generuje nieco ponad 28 KM mocy) umieszczonymi z przodu i z tyłu. W komplecie jeszcze zupełnie nowa dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna eDCT6. To już własna autorska konstrukcja Stellantis, która nie ma nic wspólnego z doskonale znanym japońskim automatem EAT8 produkowanym przez Aisin.

Nowa skrzynia to już zupełnie inna charakterystyka i jakże odmienne doświadczenia z jazdy w porównaniu z japońskim EAT8. Przy niskich prędkościach sprawnie radzi sobie z niewielkim Avengerem. Jeep jest bardzo żwawy i dobrze reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Na dodatek reaguje niekiedy aż nazbyt przesadnie, więc nawet przy delikatnym muśnięciu pedału gazu samochód chętnie wyrywa przed siebie. Co innego przy nieco wyższych prędkościach. Nawet w trybie sport skrzynia ospale zmienia biegi. Stąd wyraźna zwłoka z przyspieszaniem, gdy wciśniesz pedał do podłogi. Tylko w takiej sytuacji czuć, że deklarowane 145 KM (łączna moc) to nieco za mało. To dla mnie spora niespodzianka.

Nie wciskaj gazu do podłogi

Nie miałem zbyt wielu okazji do wciskania pedału gazu do podłogi. Co innego lokalni kierowcy, którzy bardzo konsekwentnie ignorowali wszelkie ograniczenia prędkości czy znaki ostrzegające o kontrolach radarowych. Okazało się, że przy spokojnej jeździe zgodnie z przepisami byłem dla nich zawalidrogą. Nie byłem jednak mistrzem oszczędzania. Wynik to średnio nieco ponad 7 l benzyny. Niemało, ale zapewne spory wpływ miały na to opony AT.

Na ogumieniu z bardziej agresywnym bieżnikiem jeździło się dość komfortowo i nieco rozleniwiająco za sprawą mocno wspomaganego układu kierowniczego. Jeep sumiennie izolował niemal od wszystkich nierówności. Nawet pokonywanie dziur czy zapadniętych studzienek nie wstrząsnęło podróżującymi. Jedyną przeszkodą, którą dało się mocniej odczuć były wszelkie podłużne uskoki. Ponadto samochód nie zachęcał do zbyt ostrej jazdy. Przy relatywnie miękkich nastawach łatwiej było o spokojną podróż, zamiast nerwowej i bardziej dynamicznej jazdy.

Jak działa napęd na wszystkie koła w Jeepie Avenger 4xe? Przy niewielkich prędkościach (do 30 km/h) napędzane są obie osie (możliwy podział 50:50). W wyjątkowych sytuacjach napęd utrzyma się do 40 km/h. Powyżej aż do 90 km/h napędzana tylna oś może zostać dołączona zależnie od warunków drogowych. Ale jeśli rozpędzisz się ponad 90 km/h działa już tylko napęd przedni, by oszczędzać paliwo. Wszystko odbywa się automatycznie. Ręcznej blokady nie znajdziesz.

Da się zmieścić na czterech metrach

Pewne rzeczy zostały po staremu. Avenger to SUV segmentu B (nieco ponad 4 m długości i 256 cm rozstawu osi), więc trzeba zachować kompromis między podróżującymi z tyłu i z przodu, by wszyscy zmieścili się na pokładzie. Okurowski wciśnie się zatem za Okurowskiego, o ile kierowca nie odsunie się zbyt mocno do tyłu. Co ważne łatwo znalazłem optymalną pozycję za kierownicą i doceniłem całkiem komfortowe siedzenia. W tej kwestii Jeep zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

Początkowo obawiałem się materiału, z którego wykonano poszycie siedzeń. Jeep chwali się, że tkaninę pokryto powłoką, która chroni materiał przed przemoczeniem. Stąd producent tak chętnie wspomina o tym, że tapicerkę łatwo utrzymać w czystości, gdyż można je przemyć mokrą szmatką. Nie doświadczyłem przy tym, by trwalsza tapicerka wpływała na nadmierne pocenie. Łatwiej jednak będzie o test, gdy wreszcie zrobi się cieplej i doświadczymy pierwszych letnich upałów.

Dobrze, że bez zmian pozostawiono przyzwoity i łatwy w obsłudze zestaw multimedialny. Łatwość w obsłudze dotyczy nie tylko łatwego dostępu do kluczowych funkcji, ale nawet ustawiania poszczególnych układów wspomagających kierowcę. Stąd ostrzeganie o przekroczeniu prędkości (a bywa, że się myli i wprowadza w błąd) można łatwo wyłączyć. Szkoda, jednak, że po staremu została zaś ładowarka indukcyjna w konsoli. Sprawność sprzętu jest tylko przeciętna, a telefon dość wyraźnie się nagrzewa. Lepiej zatem skorzystać z portu USB.

Jeep Avenger 4xe – ceny i warunki gwarancji

Samochód dostępny jest tylko w trzech wyższych wersjach wyposażenia. Cennik rozpoczyna się od 145,1 tys. zł za odmianę Upland. Overland wyceniono zaś na 153,7 tys. zł. Najdroższą odmianą w cenniku jest specjalna seria The North Face, za którą trzeba zapłacić 169 tys. zł. W cenie 2 lata podstawowej gwarancji mechanicznej i na powłokę lakierniczą. Ochrona na perforację nadwozia to 7 lat. Najdłuższa gwarancja (8 lat lub 160 tys. km) dotyczy akumulatora napędu hybrydowego. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Stellantis Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.