Ważna zmiana w mObywatelu. Każdy może zostać policjantem

Weryfikacja uprawnień kierowcy stała się jeszcze łatwiejsza za sprawą nowej usługi w aplikacji mObywatel. Użytkownik ma dzięki niej możliwość sprawdzenia danych i statusu prawa jazdy, tymczasowego prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem każdego kierowcy. Potrzebuje jedynie wpisać imię, nazwisko oraz numer blankietu dokumentu, żeby sprawdzić uprawnienia. Usługa została udostępniona 2 kwietnia 2025 r. wraz z wersją 4.55 aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel zaciąga dane z CEPiK

W usłudze "Uprawnienia kierowcy" użytkownik aplikacji w kilka sekund otrzymuje informacje pochodzące z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dane te są aktualizowane codziennie o godz. 6 rano. W celu sprawdzenia uprawnień w aplikacji należy wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, numer blankietu. Następnie po naciśnięciu "Sprawdź uprawnienia" użytkownik zobaczy następujące informacje: status blankietu, datę jego ważności, organ wydający dokument, kategorię uprawnień, datę ważności uprawnień.

Do tej pory taka możliwość była dostępna tylko przez stronę internetową. Usługa w aplikacji mObywatel daje możliwość szybkiej weryfikacji uprawnień w codziennych sytuacjach, np. przed użyczeniem komuś swojego pojazdu. W przypadku kolizji lub innego zdarzenia drogowego usługa może okazać się pomocna, bowiem umożliwi szybką weryfikację uprawnień własnych lub innej osoby w aplikacji. Może także okazać się praktycznym rozwiązaniem w celu sprawdzenia uprawnień przewoźników czy dostawców.

Przydatne rozwiązanie dla firm

Z usługi skorzystają również przedsiębiorcy. Dotyczy to zwłaszcza firm, które chcą weryfikować uprawnienia do kierowania pojazdami, ale ze względu na charakter lub skalę prowadzonej działalności nie korzystają w tym celu z integracji z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W aplikacji mObywatel mogą szybko zapoznać się z danymi dokumentu i statusem uprawnień danej osoby np. przed podjęciem decyzji o współpracy. Wcześniej taka możliwość była udostępniana przez stronę internetową, a od lutego 2025 r. firmy transportowe mogą także robić to automatycznie dzięki integracji z systemem.