Nowoczesne technologie ułatwiają życie, ale jednocześnie rodzą kolejne problemy. To dotyczy także samochodów wyposażonych w bezkluczykowy system i kluczyki bezprzewodowe. Dzięki czujnikom wewnątrz auta i w drzwiach nie trzeba już się martwić o odblokowywanie pojazdu, bo gdy system wykryje kluczyk, automatycznie uruchomi tryb gotowości. Efekt? Wystarczy pociągnąć za klamkę, wsiąść, nacisnąć przycisk "start" i jechać. Tymczasem złodzieje nie śpią i już znaleźli sposób na to, by dzięki takiemu ułatwieniu kraść samochody.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukradli skrzynie biegów za 1,2 mln zł. Kryminalni złapali ich na gorącym uczynku

Na czym polega metoda "na walizkę"? To sposób, który polubili złodzieje

Sposób "na walizkę" to jedna z popularniejszych dziś technik kradzieży samochodów i dobrze znana policjantom.

Metoda 'na walizkę' polega na tym, że złodzieje używają do tego celu urządzenie, które wyglądem przypomina walizkę. Umożliwia ono kradzież samochodu nawet w kilka sekund

- tłumaczą policjanci z Trzebnicy. Jak to działa? Jeden ze złodziei staje z "walizką" w pobliżu samochodu, drugi próbuje wychwycić sygnał z kluczyka, np. w pobliżu okien, drzwi albo po prostu zbliżeniem się do nieświadomego kierowcy. "Walizka", po przechwyceniu sygnału z kluczyka, odblokowuje zamek w samochodzie. Wystarczy, że złodziej otworzy drzwi, umieści walizkę w środku i uruchomi silnik. By zmniejszyć ryzyko kradzieży, funkcjonariusze radzą, by w samochodach stosować różne rodzaje zabezpieczeń, które będą działać niezależnie od siebie, a po powrocie do domu nie kłaść kluczyków w pobliżu drzwi wejściowych, w przedpokoju, na parapecie ani blisko okien. Niektórzy kierowcy sięgają po trik z owijaniem ich folią aluminiową. Czy to ma sens?

Po co owijać kluczyk folią aluminiową? Tak unikniesz kradzieży "na walizkę"

Owinięcie kluczyka folią aluminiową pozwoli uniknąć kradzieży samochodu. Jak? Folia blokuje sygnał kluczyka, więc złodziej nie będzie w stanie go przechwycić. To banalnie prosty i tani sposób, w większości domów znaleźć można bowiem popularne "sreberko", ale niejedyny. W sklepach można kupić także etui zagłuszające sygnał radiowy, a nawet specjalne i zazwyczaj drogie pudełka i futerały, ale równie dobrze zadziała zwykła metalowa puszka lub garnek z pokrywką.