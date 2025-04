Tak wygląda raj... czyli prywatny tor wyścigowy. Zaprojektował go słynny Hermann Tilke

Malownicze, japońskie góry, bezpośrednia bliskość Tokio i wyrastający w środku lasu tor wyścigowy. Tak wyglądała wizja szalonego miliardera z Japonii. I ta wizja stała się elementem rzeczywistości. Dziś tylko nieliczni mają okazję przejechać się tą pętlą.

Prywatny tor został zaprojektowany przez legendę F1

Tor Magarigawa ma 3,5 km długości. Składa się z 22 zakrętów i prostej rozciągającej się na długości 800 metrów. Podjazd w pewnym momencie ma 20 proc. nachylenia. Zjazdy są nawet 16 proc. Skumulowana różnica wysokości to 250 metrów. Dodatkowo kierowca porusza się w malowniczym otoczeniu góry Fuji pod Tokio. Projekt wymyślił japoński milioner. Zaprosił do jego realizacji m.in. Hermanna Tilke. To architekt i projektant torów wyścigowych. Pracował m.in. nad torem Österreichring w Austrii czy krótką wersją toru Nürburgring. Jest też autorem pętli F1 Hockenheimring w Niemczech oraz Fuji International Speedway w Japonii.

Japoński tor Magarigawa powstał po to, aby kierowcy na pokładzie swoich ulubionych aut mogli skupić się na doświadczeniu prowadzenia. Ma zapewniać bezpieczeństwo przejazdów. Dlatego istnieje możliwość przejazdu pętlą z instruktorem na pokładzie. Na tym jednak atrakcje się nie kończą. Bo tor został wyposażony w infrastrukturę dodatkową, a w tym paddock czy restaurację. Na terenie obiektu znaleźć można jednak również basen, siłownię, a nawet pokój do karaoke.

Wpisowe to blisko milion złotych. Klub Magarigawa ma tylko 50. członków

Budowa prywatnego roku Magarigawa kosztowała 35 mld jenów. To daje jakieś 218 mln dolarów. I mówimy o kwocie aktualnej w lipcu 2023 r. Japoński bogacz postanowił podzielić się swoim obiektem z innymi zapaleńcami motosportu. W tym celu stworzył specjalny klub. Ilość jego członków jest limitowana. Została ograniczona do 50.

Każdy z członków klubu otrzymuje nieograniczony dostęp do pętli. Tyle że najpierw musi wyłożyć ogromne pieniądze na wpisowe i składkę członkowską. Wpisowe to 240 tys. dolarów (czyli jakieś 900 tys. zł). Coroczna składka wynosi natomiast 1500 dolarów (czyli jakieś 5700 zł). Po wyczerpaniu listy członków klubu potencjalni chętni muszą czekać na rezygnację innej osoby. To jedyna możliwość dostania się do tego elitarnego grona Magarigawa Club.