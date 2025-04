Specyficzny zapach wilgoci i stęchlizny po uruchomieniu nawiewu to typowy sygnał, że z klimatyzacją dzieje się coś niedobrego. Z czasem pojawiają się kolejne objawy: parujące szyby mimo sprawnych uszczelek, nieprzyjemne powietrze wydobywające się z kratek, a nawet wyraźny spadek wydajności chłodzenia. Grzyb potrafi zadomowić się nawet w nowym aucie, jeśli układ nie jest regularnie czyszczony. Jeśli nic z tym nie zrobisz, może się to odbić nie tylko na komforcie jazdy.

Czym grozi grzyb w klimatyzacji? Może prowadzić do wielu kłopotów

Układ klimatyzacji samochodowej to idealne środowisko dla rozwoju bakterii, grzybów i pleśni. Wilgoć, ciepło, ograniczony przepływ powietrza… warunki niemal jak w inkubatorze. Ignorowanie tego problemu może skończyć się nie tylko nieprzyjemnym zapachem, lecz także kłopotami zdrowotnymi, zwłaszcza u alergików i dzieci. Kaszel, drapanie w gardle, podrażnione spojówki, bóle głowy czy nawracający katar to tylko niektóre z objawów, które pojawiają się w wyniku kontaktu z zagrzybiałym powietrzem. To jednak nie wszystko. Zanieczyszczona klimatyzacja szybciej się zużywa i traci na wydajności. Zapycha się filtr kabinowy, a parownik nie działa tak sprawnie, jak powinien. W efekcie chłodzenie staje się mniej skuteczne, wzrasta zużycie paliwa i rośnie ryzyko awarii. A wystarczy raz w roku poświęcić chwilę, by uniknąć kosztownych napraw.

Jak pozbyć się grzybów z klimatyzacji samochodowej? Możesz to zrobić sam, ale...

W drogeriach i marketach motoryzacyjnych znajdziesz preparaty do samodzielnego odgrzybiania, najczęściej w formie pianek lub sprayów. Działają szybko, są tanie (ceny od 15 do 50 zł), jednak nie zawsze skutecznie usuwają źródło problemu. Profesjonalne czyszczenie u mechanika to wydatek rzędu 100-200 zł, w zależności od metody - ozonowanie, ultradźwięki czy pianka techniczna. Taka usługa trwa kilkanaście minut i najczęściej można ją wykonać "przy okazji" przeglądu klimatyzacji. Jeśli zależy ci na solidnym efekcie, warto oddać auto w ręce fachowców.

Odgrzybianie to dobry pretekst, by ogarnąć całą klimatyzację. Przede wszystkim wymień filtr kabinowy. To on zatrzymuje kurz, pyłki i zanieczyszczenia, więc warto robić to raz w roku. Sprawdź też szczelność układu i poziom czynnika chłodzącego - jego ubytek to częsta przyczyna słabego chłodzenia. A jeśli już jedziesz do warsztatu, zapytaj o pełny serwis, niech klima znów działa jak marzenie.

