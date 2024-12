Uważaj, jak parkujesz przy sklepie. Tak przed świętami polują na kierowców i wlepiają wezwania do zapłaty

Pora na świąteczne łowy na parkingach w najbardziej obleganych miejscach. Trzeba szczególnie uważać wszędzie tam, gdzie wprowadzono płatne parkingi i udogodnienia w postaci bezpłatnego parkowania dla klientów sklepów czy galerii handlowych. Kto nie przestrzega regulaminu parkingu, może zastać nieprzyjemną pamiątkę za szybą. To tzw. wezwanie do zapłaty dość wysokiej opłaty dodatkowej. Operatorzy parkingów zwykle żądają 150-200 zł. Zdarzają się jednak jeszcze wyższe kwoty jakich oczekują zarządzający parkingami.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Zazwyczaj o takie pamiątki najłatwiej przy sklepach popularnych sieci jak m.in. Aldi, Biedronka czy Lidl albo niektórych dużych marketów jak np. Carrefour. Nie daj się przy tym zwieść informacjami o bezpłatnym czasie parkowania (najczęściej to ok. 60-120 min). Zwykle przysługuje tylko wówczas, gdy pobierzesz bilet w parkometrze. Zależnie od miejsca i zastosowanego systemu płatności bilet należy umieścić za szybą (oczywiście w miejscu widocznym dla kontrolera). W przypadku gdy w parkomacie wprowadzasz numer rejestracyjny swojego pojazdu, to zazwyczaj nie ma wymogu pozostawienia biletu w aucie.

Nieczynny parkometr? Sprawdź drugi

Uważaj także w sytuacji, gdy parkometr jest nieczynny. To nie zawsze zwalnia z obowiązku pobrania biletu czy wprowadzenia numeru rejestracyjnego. Jeśli na parkingu są dostępne inne parkomaty to lepiej sprawdź, czy są czynne. W przeciwnym wypadku stosowne wezwanie za szybą jest niemal gwarantowane. Szczególnie w okresie przedświątecznym łatwiej o wzmożone kontrole na parkingach.

Sprawą karania kierowców korzystających z parkingów przy sklepach, centrach handlowych i szpitalach zajmował się już UOKiK. W 2024 r. zajęła się firmą WEIP (na zarządcę nałożono obowiązek zwrotu niesłusznie naliczonych opłat). Rok wcześniej UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 820 tys. zł za APCOA Parking Polska.

Liczba skarg na zarządców parkingów z roku na rok wzrasta, dlatego konsekwentnie weryfikujemy rzetelność tych przedsiębiorców. Nieustannie zaskakują nas przypadki obciążenia konsumentów opłatą, mimo że nie upłynął dopuszczalny czas parkowania czy ignorowanie zasadnych reklamacji, gdzie konsument był w stanie udowodnić posiadanie biletu parkingowego. Nie kwestionujemy systemu płatnych miejsc postojowych, ale niesłusznie naliczane opłaty dodatkowe i utrudnianie procesu reklamacji – Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Pozostawiając samochód na parkingu trzeba liczyć się z jeszcze jedną niespodzianką. Przestępcy próbują wyłudzać pieniądze od kierowców pozostawiając wezwania do zapłaty firmowane przez policję lub krajową administrację skarbową (KAS) z kodem QR. Po zeskanowaniu kodu zobaczysz fałszywą witrynę internetową wykorzystywaną do wyłudzania danych dostępu do konta bankowego lub karty płatniczej. Tego mandatu nie musisz płacić – pisał redaktor Piotr w pierwszej połowie grudnia. Poniżej link do publikacji.