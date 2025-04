Nowa moda wśród właścicieli samochodów Tesli. Kolejna szpila dla Muska?

Elon Musk to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnego biznesu. Dla jednych jest wizjonerem i geniuszem, a dla innych wrogiem publicznym numer jeden. Jeszcze do niedawna większość amerykańskiego społeczeństwa była mu przychylna. Zwłaszcza jego liberalna część, dla której elektryfikacja transportu oraz wizja kosmicznej ekspansji niezwykle działała na zmysły, wydawała się popierać każdą decyzję ekscentrycznego miliardera. Wszystko zmieniło się jednak w chwili przejęcia Twittera i zmiany polityki platformy w kwestii wolności słowa, co spotkało się z zarzutami dotyczącymi ochrony osób szerzących mowę nienawiści. Na tym się jednak nie skończyło.

Elon Musk dolał do ognia wręcz hektolitry oliwy po tym jak aktywnie zaangażował się w kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Co więcej, udzielił poparcia niemieckiej prawicowej partii AfD. Wisienką na torcie okazał się jego nieprzemyślany gest wykonany podczas inauguracyjnej gali w Capital One Arena. Wielu komentatorów, zwłaszcza ze strony partii demokratycznej, oceniła go jako faszystowski salut rzymski, jednocześnie zarzucając Muskowi sympatyzowanie z faszyzmem. Co ciekawe, w obronie prezesa Tesli stanęła walcząca z antysemityzmem żydowska organizacja ADL (Anti-Defamation League). "Wygląda na to, że Elon Musk wykonał niezręczny gest w chwili entuzjazmu, a nie nazistowski salut" – stwierdziła w poście opublikowanym na platformie X. Sam Musk wielokrotnie dementował podobne zarzuty. Teraz najwidoczniej przestał się tym już kompletnie przejmować.

Do śmiechu nie jest jednak kierowcom pojazdów Tesli, którzy co rusz muszą się mierzyć z agresją zagorzałych przeciwników Muska. By nie narażać się na ataki, wielu kierowców elektryków marki postanowiło wprowadzić w nich drobne modyfikacje.

Kierowcy Tesli usuwają znaczki marki. Zastępują je innymi emblematami

W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć Tesli, które zamiast charakterystycznego "T" na maskach i klapach mają znaczki innych producentów. Najpopularniejsze są loga Toyoty, Hondy, Audi, a nawet... Porsche. Właściciele elektryków przyznają, że robią to przede wszystkim z obawy o swoje pojazdy. Nie brakuje bowiem przypadków, w których samochody Tesli były niszczone przez przeciwników Muska. W mediach społecznościowych pojawiły się historie o pojazdach oblewanych farbą, rysowanych kluczami czy nawet przewracanych na bok przez protestujących.

By ich auta nie podzieliły takiego losu, część właścicieli decyduje się na usunięcie oznaczeń Tesli. Co jednak najbardziej groteskowe, marka, która jeszcze do niedawna była synonimem innowacji i przyszłości motoryzacji, będąc wychwalaną pod niebiosa przez liberalną stronę amerykańskiego społeczeństwa, teraz przez tych samych ludzi jest dyskredytowana i potępiana. Oczywiście nie bierze się to znikąd.

Przyczyną tego jest przede wszystkim ucinanie finansowego wsparcia dla różnorakich podmiotów i organizacji pozarządowych, a także masowe zwalnianie pracowników zatrudnionych w federalnych strukturach. Cięcia te wynikają z decyzji departamentu efektywności rządu, który zarządzany jest właśnie przez Muska. Trudno zarzucić jednak brak transparentności w kwestii działań departamentu. O wszelkich jego akcjach można dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej organu.