Samochód JAECOO to nowość na rynku. Czy okaże się hitem?

Niezwykła nazwa JAECOO wywodzi się od niemieckiego słowa „Jaeger", oznaczającego „myśliwego" i angielskiego słowa „cool". Została założona, aby podkreślić wielofunkcyjność SUV-ów JAECOO - bardzo sprawnych zarówno w terenie, jako zaawansowany off-roader, oraz genialny w warunkach miejskich.

Dlaczego samochody JAECOO już zjednały sobie wielu kierowców?

JAECOO to marka samochodów premium, która specjalizuje się w SUV-ach o wysokich osiągach. Modele te doskonale sprawdzają się zarówno w terenie, jak i w miejskich warunkach. Pierwszym modelem wprowadzonym na rynek jest JAECOO J7, który ma konkurować z takimi samochodami premium jak Land Rover Defender i Audi Q3. J7 zapewnia wspaniałe wrażenia z jazdy dzięki wysokim osiągom, nowoczesnej technologii i atrakcyjnemu wyglądowi. Napędzany turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 1.6 l i mocy 187 KM, SUV JAECOO J7 ma być oferowany w przystępnej cenie.

Jaecoo 7 Super Hybrid z zasięgiem 1200 kilometrów Fot. Rafał Mądry

Najnowszy model zachwyca również wnętrzem

Wnętrze samochodu powita pasażerów luksusowym, minimalistycznym designem. Głównym elementem jest 14,8-calowy ekran dotykowy HD, który umożliwia łatwe sterowanie wszystkimi funkcjami. Kierowca ma do dyspozycji dodatkowy 10,25-calowy wyświetlacz informacyjny. W wyposażeniu znajdują się także nowoczesne udogodnienia, takie jak panoramiczna kamera do parkowania, monitor martwego pola, system ostrzegania przed kolizjami, automatyczne hamowanie awaryjne, podgrzewane fotele oraz wyświetlacz Head-Up. Dopełnieniem eleganckiego wnętrza jest automatyczna dźwignia zmiany biegów w stylu samolotu.

jaecoo fot. jaecoo

Nowy Chińczyk ma tak samo wielu fanów, co sceptycznie nastawionych kierowców

Kiedy na rynku pojawia się nowy, popularny produkt, można mieć wiele obaw co do tego, czy rzeczywiście można mu zaufać. To samo można powiedzieć o chińskich markach. Były inżynier Jaguar Land Rover, Peter Matkin, kieruje zespołem Chery we Frankfurcie i obiecał, że JAECOO J7 zostanie specjalnie dostosowany do warunków panujących na światowych drogach. JAECOO jest bardzo pewne bezawaryjności swoich samochodów. Dlatego też naśladuje swoją siostrzaną markę OMODA, oferując swoim klientom wiodącą w branży gwarancję 7 lat/100 000 mil na wszystkie nowe samochody. Chociaż żaden samochód JAECOO nie został jeszcze przetestowany przez Euro NCAP, SUV OMODA 5 uzyskał pełną ocenę bezpieczeństwa na poziomie pięciu gwiazdek.