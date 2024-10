Ukradła porsche wystawione na sprzedaż. Podczas ucieczki potrąciła zszokowanego właściciela

Funkcjonariusze powiedzieli, że podejrzana kobieta udała się do rezydencji ofiary w rejonie Winston Churchill i Eglinton Avenue w pobliżu Credit Valley Road około godziny 14:00 tamtego czasu, aby zapytać o ogłoszenie na Auto Trader dotyczące sprzedaży Porsche Cayenne z 2022 roku.

Całe zajście zarejestrowała kamera, która była obok dzwonka do drzwi

Kamera dzwonka do drzwi nagrała kobietę, gdy przybyła do domu. "Witam. Przyszłam po Porsche" - usłyszała w drzwiach. "Czekam na tatę, więc czy mogę rzucić okiem na samochód?". Dodatkowy monitoring wideo pokazuje sprzedawcę na swoim podjeździe z podejrzaną kobietą w Porsche Cayenne. Gdy mężczyzna szedł do tyłu, ta szybko zaczęła cofać samochód, przewracając go i raniąc.

Policja uważa, że wspólnik był na miejscu zdarzenia i obserwował wszystko z ukrycia

18-letnia kobieta, która miała ukraść Porsche, a następnie przejechała jego właściciela w incydencie nagranym na wideo w Mississaudze na początku tego miesiąca, wpadła w ręce policji przez kolejną kradzież samochodu w Toronto. Jest ona oskarżona o udział w dwóch incydentach, które miały miejsce w zachodniej części Toronto w ciągu pięciu dni na początku tego miesiąca. W rozmowie z CP24 w zeszłym tygodniu, policjant z Peel Regional Const. Tyler Bell powiedział, że podejrzana, której postawiono zarzuty w związku z incydentem - 18-letnia mieszkanka Brampton Sarah Badshaw - jest powiązana z wieloma dochodzeniami w Peel i była również poszukiwana przez inne służby policyjne GTA w związku z oddzielnymi dochodzeniami. Kobieta miała wspólnika, który obserwował zdarzenia z innego auta.

podejrzana kobieta screen z filmu youtube

Ofiara kobiety ma się dobrze i powoli wraca do zdrowia

Mężczyzna, który wystawił porsche na sprzedaż został poważnie ranny, ale jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, powiedziała policja. Wymagał pomocy medycznej po tym, jak doznał obrażeń łokcia, rąk i nóg, poinformował CTV News Toronto. Poszkodowany powoli dochodzi do siebie. Udało mu się również odzyskać auto.