Najlepsi kierowcy zawsze tankują dzień wcześniej. Sprawdza się zwłaszcza w grudniu

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to okazja dla wielu Polaków do chwili odpoczynku i długich tras samochodem, celem odwiedzenia przyjaciół i rodziny. To jedna z najczęściej wybieranych form transportu - pojazd mieści sporo bagażu i sami ustalamy, kiedy zrobić postój i o której godzinie wyjechać w miejsce docelowe. Warto też pamiętać o kilku innych rzeczach, dzięki czemu unikniesz zawirowań i nie przedłużysz sobie podróży. O co chodzi?

O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem? Zaoszczędzisz sporo czasu

Jeśli wiemy, że czeka nas długa podróż, warto zapakować rzeczy do bagażnika już dzień wcześniej i zatankować samochód. Dzięki temu unikniesz kolejki do dystrybutora bezpośrednio przed wyjazdem, a w niektórych sytuacjach pomoże ci to zaoszczędzić bardzo dużo czasu.

Poza tym warto zadbać o aspekt wizualny naszego pojazdu. Wyczyść dokładnie szyby i lusterka, dzięki czemu podczas podróży będziesz mieć znakomitą widoczność i nic cię nie rozproszy, ale nie zapomnij też o umyciu reszty samochodu.

Kiedy najlepiej sprawdzać ciśnienie w oponach? Zrób to przed każdym dalszym wyjazdem

Nie zapomnij również o sprawdzeniu ciśnienia w oponach, zanim wyjedziesz. Spada ono wraz z upływem czasu, dlatego należy je regularnie kontrolować. W przypadku mocno obciążonego bagażnika (walizkami, prezentami dla bliskich itd.), dobrą praktyką jest dostosowanie ciśnienia do obciążenia.

Nawet jeśli chcesz dotrzeć na miejsce jak najszybciej, nie zapomnij o postojach minimum co dwie, trzy godziny. Odpoczniesz, zjesz coś lub napijesz się kawy, dzięki czemu do celu podróży dotrzesz w jak najlepszej formie. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.