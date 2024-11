W Polsce jest ponad 300 znaków drogowych. Dzielą się na ostrzegawcze, nakazu, poziome, zakazu, uzupełniające, kierunki i miejscowości, informacyjne, dodatkowe oraz sygnalizację świetlną. Znaki dotyczące ograniczenia prędkości wchodzą w skład znaków zakazu. Dla kierowców wydają się one oczywiste, ale okazuje się, że nie do końca. Czym różni się ograniczenie prędkości okrągłe od kwadratowego?

REKLAMA

Zobacz wideo Policjant kierujący ruchem - tak należy odczytywać wydawane sygnały

Widzisz znak B-43? Lepiej zdejmij nogę z gazu. Obowiązuje dłużej, niż "zwykły" znak z ograniczeniem prędkości

Znaki drogowe powinien znać każdy kierowca, ale czasem zdarza się, że niektóre są stosowane rzadziej, a ich znaczenie nam umyka. Jedną z takich zasadzek jest właśnie znak B-43. Oznacza ograniczenie prędkości, ale nie tylko.

Znaki Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl, wikipedia commons, autor: Szczepan

Od znaku B-33 różni się białą obwódką i tym, że jest w formie kwadratu. Sugeruje, z jaką prędkością powinniśmy jechać, a dodatkowo jest informacją, że wjeżdżamy do strefy z ograniczoną prędkością, a więc nie usuwa go kolejne skrzyżowanie i obowiązuje, aż do odwołania, czyli do znaku przekreślonego.

Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości? Oto kwoty w przypadku braku "recydywy"

Za niezastosowanie się do znaku, możemy otrzymać mandat za przekroczenie prędkości.

Do 10 km/h to 50 zł.

15 km/h to już 100 zł.

20 km/h to kara w wysokości 200 zł.

25 km/h to 300 zł.

Jazda o 30 km/h za szybko wiąże się z mandatem 400 zł.

Do 40 km/h to 800 zł.

Przekroczenie prędkości do 50 km/h wiąże się karą 1 tys. zł.

Od 51–60 km/h to 1,5 tys. zł.

Od 61–70 km/h to 2 tys. zł.

O więcej niż 71 km/h to 2,5 tys. zł.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.