Niby spadek, a sprzedawali 2 Tesle na minutę. Oszustwo na 30 mln czy cud?

Z różnych stron i wiadomości słyszymy, że Tesla odnotowuje coraz większy spadek sprzedaży na wszystkich rynkach. Ciężko odwrócić taki trend z dnia na dzień, tym bardziej, że działania Elona Muska - zwłaszcza te polityczne, są dalekie od poprawy sytuacji. Dlatego niezwykle zadziwiła informacja o tym, jakoby cztery salony zaledwie w dwa dni miały sprzedać aż 8 tys. sztuk pojazdów. Czy to w ogóle możliwe?

W czterech salonach samochodowych odnotowano rekordową sprzedaż. Wyniki wprawiają w osłupienie

Cztery wspomniane salony samochodowe są własnością firmy, której właścicielem jest pewien kontrowersyjny miliarder. Z ich raportu wynika, że wszystkie cztery salony miały wybitnie udany weekend, w którym sprzedano dokładnie 8653 samochodów marki Tesla. New York Times pokusił się o szczegółowe wyliczenia, z których wynika, że salony nie tylko musiałby być czynne 24 godziny na dobę, to jeszcze z każdego z nich, przez dni dni z rzędu, musiała wyjeżdżać Tesla co minutę. O co tu chodzi?

Dotacja z rządowego programu została wstrzymana

Skąd takie liczby? Podejrzewa się, że doszło tu do "małego" oszustwa. Kanadyjski rząd prowadzi program dotacji, a cały proceder ze sprzedażą mógł być próbą wyłudzenia pieniędzy. W związku z powyższym kwota rzędu 30 mln państwowej dotacji została wstrzymana dopóki sprzedaż nie zostanie szczegółowo zweryfikowana. Do tego czasu, zanim cała sprawa nie zostanie wyjaśniona, firma nie może brać udziału w żadnych innych programach.

Poprosiłam ministerstwo o wstrzymanie wszelkich płatności na pojazdy Tesli, aby upewnić się, że wszystkie transakcje przeprowadzono prawidłowo. Nakazałam również departamentowi zmianę kryteriów kwalifikacji do przyszłych programów iZEV, aby zapewnić, że pojazdy Tesli nie będą uprawnione do dotacji, dopóki nie zostaną rozwiązane kwestie nielegalnych taryf celnych USA nałożonych na Kanadę.

- wyjaśniła Chrystia Freeland, kanadyjska minister transportu.