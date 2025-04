Jeździłem samochodami chińskiego startupu XPeng. Już po pierwszej próbie bardzo się zdziwiłem

Sześć nowych samochodów w sześć lat. Szybko jak na startup, nieprawdaż? Nie tak dawno, bo w 2019 r. Chińczycy rozpoczęli sprzedaż swojego pierwszego seryjnie produkowanego modelu (przy okazji nie obyło się bez kontrowersji i oskarżeń, że jeden z pracowników Tesli przeszedł do XPenga razem z kodem źródłowym do systemu Autopilot). Zaczęli od kompaktowego elektrycznego crossovera G3, który już rok później wysłali do Europy. Jednymi z pierwszych klientów byli mieszkańcy Norwegii. W 2025 r. czas na podbój Polski. Na początek firma spróbuje sił z trzema modelami. Wszystkie łączy jedno. Są dostępne tylko z napędem elektrycznym. O spalinowym nie ma mowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoda Elroq RS

XPeng startuje w naszym kraju z dwoma SUV-ami (klasy średniej i wyższej) oraz sedanem segmentu D. Wszystkie z aspiracjami do klasy premium. A który ma największe szanse na podbicie serc polskich klientów? To dobre pytanie. Można spekulować czy kierowcy w Polsce chętniej wybiorą dużego i bardzo przestronnego SUV-a G9 (na liście rywali choćby Audi Q8 e-tron) czy też bardziej kompaktowego G6, który mierzy w Teslę Model Y. Na większy sukces trudniej zaś liczyć w przypadku sedana P7, który pod względem techniki nieco ustępuje SUV-om (do czasu, gdyż w drodze jest już następna generacja z architekturą 800 V). Bez względu jednak na model przyjęcie strategii sprzedaży tylko elektryków sprawi, że Xpeng długo nie zbliży się do wyników, jakie notuje w Polsce choćby marka MG.

Sprawdziłem samochody chińskiego startupu XPeng na torze Driveland w Słabomierzu XPeng

Sprawdziłem samochody chińskiego startupu XPeng na torze Driveland w Słabomierzu XPeng

Duńskie Dynaudio z Dolby Atmos w chińskim aucie

Wspomniałem o aspiracjach premium nie bez przyczyny. Wystarczy przyjrzeć się z bliska, by przekonać się, że Chińczycy nie oszczędzali na wyposażeniu (jest nawet nagłośnienie znakomitego duńskiego Dynaudio z wielokanałowym dźwiękiem zgodnie z kodowaniem Dolby Atmos), materiałach, wykończeniu i jakości wykonania. Takich wnętrz nie powstydziliby się producenci, którzy od dawna osiedli w segmencie premium. XPeng może nawet zawstydzić najbardziej cenione niemieckie marki, które w swoich produktach nie kryją się już tak z oszczędzaniem i cięciem kosztów. Oczywiście to pierwsze wrażenie. Jestem ciekaw czy będzie równie dobrze po kilku latach użytkowania samochodów na naszych drogach.

Ale oczywiście nawet najlepsze wnętrza czy porządnie spasowane nadwozie to nie wszystko. Równie kluczowe jest to tak jak jeżdżą nowe samochody. Stąd XPeng przedpremierowo udostępnił kilkanaście egzemplarzy na torze Driveland w mazowieckim Słabomierzu. Nie zabrakło prób na płytach poślizgowych czy omijania wodnych przeszkód przy różnych prędkościach. Łatwo było przy tym o wrażenie, że Chińczycy dobrze przygotowali się do pierwszych jazd, skoro wszystkie testowe auta wyposażono w opony premium od najbardziej cenionych producentów zachodnich. Przedstawiciele marki (za dystrybucję w Polsce odpowiada Inchape) zapewnili jednak, że porządne ogumienie będzie oferowane w standardzie. O sprzedaży aut na chińskich budżetowych gumach nie ma mowy.

Duża niespodzianka w wielkim SUV-ie

Mimo dobrych opon spodziewałem się miękkiego komfortowego zawieszenia i pływania po drodze, z czego słynie wiele chińskich aut oferowanych w Europie. Okazało się, że było zupełnie inaczej. Największą niespodzianką był dla mnie ogromny SUV G9 (prawie 4,9 m długości i niemal 3 m rozstawu osi), który prowadził się zadziwiająco zwinnie, pewnie i lekko. Xpengowi udało się bowiem to z czym zmaga się wielu producentów. Nie czuć było masy samochodu, który bardzo posłusznie reagował na wszystkie poczynania kierowcy. To nie był typowy ciężki kloc a zadziwiająco zwinny SUV, któremu bliżej do sportowej charakterystyki niż rozleniwiającej kanapy. Bliżej mu również do granicy 300 tys. zł. Konfigurację rozpoczyna się od 269 tys. zł za wersję o mocy 313 KM.

XPeng G9 Tomasz Okurowski

XPeng G9 Tomasz Okurowski

Równie dobre wrażenia pozostawił po sobie rywal Tesli Model Y. to 2-tonowy XPeng G6 (ponad 4,75 m długości i rozstaw osi 2,89 m), który prowadził się dość pewnie i bardzo przewidywalnie. Nawet na płycie poślizgowej chińska elektronika wspomagająca kierowcę interweniowała dość skutecznie. Oczywiście wszystko ma swoje granice, więc niektórym zdarzyły się efektowne poślizgi. Wbrew pozorom wyprowadzenie auta z równowagi wcale nie było takie proste. Cena w Polsce? Od 203 tys. zł za wersję o mocy 258 KM i zasięgu do 435 km.

XPeng G6 Tomasz Okurowski

XPeng G6 Tomasz Okurowski

Chiński sedan czy chiński SUV?

Najwięcej przyjemności z prowadzenia zapewnił spory sedan XPeng P7 (cena od 216 tys. zł za wersję o mocy 276 KM i baterią 86,2 kWh oraz zasięgiem 576 km). Auto pozycjonowane jako rywal Tesli Model S (P7 jest nieco krótszy, gdyż mierzy 4,88 m długości) wydaje się jednak nieco za ciasne (szczególnie po przesiadce z większych SUV-ów), więc trudno je traktować jako pełnowartościowy pojazd rodzinny. Dorosłym będzie już ciasno z tyłu (siedzisko kanapy jest umieszczone dość nisko, więc w dłuższej podróży pasażerowie zaczną narzekać), więc zapewne część zainteresowanych sedanem skłoni się do wyboru SUV-a.

Na pierwsze modele XPenga w Polsce poczekamy niedługo. Samochody pojawią się w salonach (na początek Warszawa, a kolejne lokalizacje jeszcze nieujawnione) jeszcze przed tegorocznymi letnimi wakacjami. Wszystkie pojazdy objęto 7-letnią gwarancją z limitem przebiegu do 160 tys. km i europejskim assistance. To spory atut. Tak długa gwarancja wcale nie jest tak oczywista w zachodnich markach.

XPeng P7 Tomasz Okurowski