Twój pasażer nie chce zapiąć pasów? Wiemy, jak unikniesz za to mandatu

Jeśli prosisz swojego pasażera, aby zapiął pasy, a on odmawia, to i tak policja ma prawo dać ci mandat. W przypadku, gdy kierowca świadomie nie dopilnuje obowiązku zapięcia pasów przez osoby, które przewozi pojazdem to naraża się na 100 zł mandatu i 5 punktów karnych. Jednak istnieją sposoby na to, aby go uniknąć i pokazać, że jako kierowca nie ponosisz konsekwencji za decyzje reszty podróżujących. To łatwiejsze niż myślisz, a wielu kierowców nie ma o tym pojęcia.

Jak uniknąć mandatu za niezapięte pasy pasażera? To łatwiejsze niż myślisz

Kierowca jest zobowiązany zażądać od pasażera, by zapiął pasy. Jeżeli pasażer zignoruje żądanie lub wprowadzi kierowcę w błąd i uda, że zapina pasy, kierujący nie zapłaci mandatu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że kierowca poprosił pasażerów o konieczności zapięcia pasów, ale nie był świadom tego, że nie dopełnili oni tego obowiązku, wówczas nie będzie musiał płacić mandatu. Czasami jednak samo słowo nie wystarczy, dlatego istnieje jeden magiczny sposób, który krąży po Internecie. Oczywiście kara jest nieunikniona, ale dla pasażerów. Każdy z nich otrzyma mandat w wysokości 100 zł.

Jak wyczyścić pasy bezpieczeństwa? (fot. Alan Crosthwaite, Shutterstock)

Po Internecie krąży sposób na uniknięcie mandatu przez kierowcę, kiedy pasażerowie mają niezapięte pasy

Podobno jeśli chcesz uniknąć mandatu za swoich pasażerów wystarczy jedynie kartka i długopis. Tak, dobrze przeczytałeś. Jeśli napiszesz na kartce notatkę, że nie ponosisz odpowiedzialności za niezapięte pasy pasażerów i każesz im ją podpisać, policja nie wręczy ci mandatu ani punktów. Takim sposobem podzielił się jeden z Internautów, bo policji nie wystarcza czasami jedynie twoje słowo.

Jak wyczyścić pasy bezpieczeństwa? (fot. mpohodzhay, Shutterstock)

Zapięte pasy są bardzo ważne, więc staraj się przekonać swoich pasażerów

Zapięte pasy to bardzo ważna sprawa, mogą uratować życie i ochronić nas przed wieloma urazami. Zawsze należy je zapinać i namawiać do tego swoich pasażerów, jednak są wyjątki. Z tego obowiązku są zwolnione kobiety w widocznej ciąży oraz osoby, które ze względów zdrowotnych mają zaświadczenie, że nie muszą tego robić.