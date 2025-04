Ukradł paliwo za 400 zł. Potem przyjechał zapłacić... nie z własnej woli

Sytuacja miała miejsce 30 marca, tuż przed godziną 16 na stacji Arto w Prażmowie (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński). Jak informuje redakcja Fakt, sprawca zaparkował przy dystrybutorze, uzupełnił bak i zamiast udać się do kasy, po prostu wsiadł do auta i odjechał. Pracownicy stacji natychmiast przejrzeli nagrania z monitoringu i zabezpieczyli materiał, na którym wyraźnie widać zarówno złodzieja, jak i jego pojazd. Wkrótce do akcji wkroczył jeden z właścicieli stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Właściciel stacji wziął sprawy w swoje ręce. Złodziej paliwa wrócił z podkulonym ogonem

Pan Tomasz, dysponując nagraniem z wizerunkiem przestępcy, postanowił wykorzystać siłę internetu. Na mediach społecznościowych opublikował wspomniany materiał i poprosił internautów o pomoc w identyfikacji złodzieja. "Opublikowaliśmy nagrania z tej kradzieży, aby ludzie w sieci pomogli nam rozpoznać mężczyznę" — stwierdził właściciel. Efekt? Niemal natychmiastowy.

Po publikacji nagrania wyszło na jaw, że audi, którym poruszał się mężczyzna, miało tablice rejestracyjne od innego pojazdu. Nie przeszkodziło to jednak czujnym internautom w namierzeniu kierowcy. "Ludzie błyskawicznie zaczęli się odzywać z informacjami o tym człowieku. Po otrzymaniu namiarów, od razu podjęliśmy z nim próbę kontaktu. Napisaliśmy wiadomość i poprosiliśmy go grzecznie o uregulowanie płatności za paliwo. Odpisał, informując, że przyjedzie zapłacić, ale żeby usunąć post z sieci, na którym jest widoczny" — wspomina Pan Tomasz.

Faktycznie, następnego dnia mężczyzna zjawił się na stacji. "Przyjechał i zapłacił, ale zaczął straszyć nas sądem, twierdząc, że pokazaliśmy jego wizerunek. Nie brał w ogóle pod uwagę tego, że dzień wcześniej zatankował bez płacenia i uciekł na lewych tablicach. Stwierdził ironicznie, że to, co zrobił, jest wykroczeniem. Przecież widać, że działał świadomie. Poruszanie się samochodem, na którym są tablice z innego samochodu, jest przestępstwem" — dodał właściciel stacji cytowany przez redakcję Fakt.

To nie koniec. Przestępca zostanie ukarany?

Choć rachunek został uregulowany, pan Tomasz wcale nie ma zamiaru odpuszczać przestępcy. Po wszystkim zgłosił incydent na policję. Magdalena Gąsowska z Komendy Policji w Piasecznie potwierdza, że zawiadomienie wpłynęło i funkcjonariusze zajmują się sprawą. Jak dodaje właściciel stacji, nie jest to pierwsza tego typu kradzież. Nie możemy pozwalać na to, by ludzie przyjeżdżali w biały dzień na stację, tankowali i nas okradali. Jeśli tak dalej będzie, to za chwilę pójdziemy z torbami. Ta sprawa nie jest zamknięta. Złodzieje muszą wiedzieć, że nie ma zgody na takie zachowania" — podkreślił pan Tomasz.