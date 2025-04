Rozbił się w prima aprilis. Wyrok usłyszał dzień później. Tak karze się pijanego kierowcę w Polsce

To nie był prima aprilisowy żart. W pierwszy dzień kwietnia 72-letni mężczyzna wypił zdecydowanie za dużo, by prowadzić swój samochód. Ale i tak zdecydował się na jazdę małym miejskim Hyundaiem. Daleko nie zajechał. Tuż po godzinie 15 (do zdarzenia doszło 1 kwietnia 2025 r.) w Lubawie (obszar podległy policji warmińsko-mazurskiej) nie zachował bezpiecznej odległości do poprzedzającego leciwego Volkswagena Passata. Mężczyzna nie zdążył zahamować i uderzył w tył niemieckiego kombi (Passat uderzył zaś w kolejny samochód). Siła uderzenia była na tyle duża, że doszło do bardzo poważnego uszkodzenia obu samochodów.

Prawie 1,5 promila u kierowcy

Gdy funkcjonariusze lokalnej drogówki przybyli na miejsce niezwłocznie dokonali badania trzeźwości sprawcy zdarzenia. Okazało się, że 72-latek miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a następnie przewieziono go do policyjnej celi w pobliskim komisariacie.

Sprawca wypadku nie czekał zbyt długo na postępowanie sądowe. To odbyło się już następnego dnia w ramach tzw. trybu przyspieszonego. Sędzia orzekł nie tylko karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (kara w zawieszeniu na okres trzech lat). W wyroku uwzględniono także zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi (czas obowiązywania zakazu to 3 lata). Na tym nie koniec. 72-letni sprawca zdarzenia drogowego otrzymał także nakaz zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tys. zł. Według informacji policji pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitecjarnej.