Wybór samochodu to zawsze kwestia dopasowania go do swoich potrzeb. Dla jednych liczy się styl i kompaktowe wymiary, które sprawdzą się w miejskim zgiełku, dla innych przestrzeń, bagażnik na rodzinne zakupy i wygoda w dłuższych trasach. Ważne, by auto było nie tylko środkiem transportu, lecz także partnerem na co dzień – niezawodnym, praktycznym i dopasowanym do rytmu życia. Czasem decyzję determinuje wygląd, czasem funkcjonalność, a często kompromis między jednym a drugim. Dlatego przed zakupem warto zadać sobie pytanie: czego naprawdę potrzebuję od swojego samochodu?

O czym pamiętać przy odbiorze auta z salonu? Warto zrobić sobie specjalną check-listę

Odbiór nowego auta z salonu to ekscytujący moment, ale warto podejść do niego ze spokojną głową. Najważniejsze jest zwrócenie uwagi na dokumenty i formalności. Upewnij się, że otrzymałeś fakturę, kartę pojazdu, certyfikat homologacji i wszystkie inne niezbędne kwity. Nie zapomnij dokładnie obejrzeć samochodu przed podpisaniem protokołu odbioru. Sprawdź lakier, felgi, wnętrze i wyposażenie, upewniając się, że wszystko zgadza się z zamówieniem. Nawet drobne niedociągnięcia warto zgłosić na miejscu – później może być trudniej dochodzić swoich praw.

Zapytaj sprzedawcę o krótką prezentację funkcji auta. Nowoczesne systemy multimedialne, czujniki czy inne rozwiązania mogą nie być od razu intuicyjne, więc warto dowiedzieć się, jak z nich korzystać. Sprawdź też, czy masz wszystko, co powinno być na wyposażeniu – dywaniki, koło zapasowe lub zestaw naprawczy, dokumenty serwisowe i zapasowe klucze. Koniecznie dopytaj o szczegóły gwarancji – na co możesz liczyć, jakie są jej warunki i jakie przeglądy są obowiązkowe, by jej nie utracić. Jeśli wykupiłeś pakiet serwisowy, dowiedz się, co dokładnie obejmuje. Gdy już upewnisz się, że wszystko jest w porządku, możesz cieszyć się nowym autem i pierwszymi kilometrami na liczniku.

Nowe samochody do 100 tys. zł. 5 modeli, z których każdy odpowiada na różne potrzeby

Poniżej znajdziesz modeli samochodów, które warto rozważyć w budżecie do 100 tysięcy złotych. Każdy z nich oferuje coś innego, dlatego jest szansa, że któryś "wpadnie ci w oko".

Toyota Yaris – cena od 84 900 zł. Miejskie auto z silnikiem 1.5 VVT-i o mocy 125 KM, dostępne również w wersji hybrydowej. Średnie spalanie to około 4,0-5,0 l/100 km. Kompaktowe wymiary ułatwiają parkowanie, a zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak system wykrywania pieszych, zwiększają komfort jazdy. Dacia Duster – cena od 79 900 zł. SUV wyposażony w silnik 1.0 TCe o mocy 90 KM lub 1.3 TCe (130 KM/150 KM). Dostępny również z napędem 4x4 w wersji 1.5 Blue dCi (115 KM). Spalanie wynosi od 4,8 l/100 km (diesel) do około 6,5 l/100 km (benzyna). Przestronny bagażnik i wyższy prześwit to idealne rozwiązanie dla rodzin i osób lubiących aktywny styl życia. Skoda Fabia – cena od 71 850 zł. Wersje z silnikami 1.0 MPI o mocy 80 KM lub 1.0 TSI (95 KM/110 KM). Spalanie mieści się w przedziale 4,5-5,5 l/100 km, co czyni ją oszczędnym wyborem na co dzień. Przestronne wnętrze i opcjonalne nowoczesne systemy multimedialne sprawiają, że Fabia jest praktycznym autem zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. Hyundai i20 – cena od 80 900 zł. Wyposażony w silniki 1.2 MPI o mocy 84 KM lub 1.0 T-GDI (100 KM/120 KM). Średnie spalanie waha się od 4,8 do 5,8 l/100 km w zależności od wersji. Nowoczesny design, dynamiczne jednostki napędowe i 5-letnia gwarancja producenta czynią go świetnym wyborem zarówno dla młodszych kierowców, jak i rodzin. Kia Stonic – cena od 81 100 zł. Crossover dostępny z silnikiem 1.2 DPI o mocy 84 KM lub 1.0 T-GDI (100 KM/120 KM). Średnie spalanie wynosi 5,0-6,0 l/100 km. Posiada przestronne wnętrze, a podwyższone zawieszenie i nowoczesne systemy bezpieczeństwa sprawiają, że świetnie radzi sobie zarówno w mieście, jak i na trasie.

