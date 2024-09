Do czego służą pasy bezpieczeństwa w samochodzie? Oczywiście ich główną i najważniejszą rolą jest ochrona kierowcy i pasażerów, jednak poza tym skrywają też inne zastosowania, które warto znać. Tym bardziej że niektóre uchronią cię nawet przed zakupem pojazdu, który w przeszłości uległ wypadkowi.

Zamiast pchać w ten sposób, wykorzystaj pasy. Będzie szybciej i przede wszystkim bezpieczniej

Sprytnymi, a przede wszystkim przydatnymi trikami z użyciem pasów bezpieczeństwa podzieliła się na Instagramie twórczyni o nicku Chequanxiaoqiao. Kobieta często publikuje sprawdzone i praktyczne porady na temat prowadzenia i użytkowania samochodu w bezpieczny sposób i zebrała ponad 6,2 milionów obserwujących. Niedawno pod lupę wzięła mniej znane zastosowania pasów. Pierwszy z nich ułatwi przepchnięcie zepsutego pojazdu.

Zamiast otwierać drzwi i robić to w niewygodny i przede wszystkim ryzykowny sposób, z utrudnionym dostępem do kierownicy, wyciągnij maksymalnie pas na zewnątrz, przytrzaśnij drzwiami, owiń przez klatkę piersiową i pchaj. W ten sposób będziesz mógł wykorzystać całą siłę, a przy tym wolne ręce sprawią, że bez problemu poradzisz sobie z kierowaniem.

Co można zrobić z pasów bezpieczeństwa? Pomogą w zakupie pojazdu

Dwa kolejne triki warto znać przed zakupem używanego pojazdu. W trakcie oglądania również wyciągnij pas maksymalnie, następnie przyjrzyj się jego górnej części. Jeśli zauważysz ślady pleśni, istnieje duże ryzyko, że w przeszłości samochód znalazł się całkowicie pod wodą i lepiej go nie kupować. Przy okazji sprawdź datę produkcji paska i porównaj ją z tą znajdującą się przy drzwiach pasażera. W przypadku braku zgodności samochód najprawdopodobniej brał udział w poważnym wypadku.

Jak pas bezpieczeństwa może uratować komuś życie? Wykorzystaj metalową część

Ostatnie zastosowanie może uratować ci życie w nagłej sytuacji. Kiedy utknąłeś wewnątrz pojazdu, bo drzwi się zatrzasnęły i nie możesz wyjść, użyj sprzączki (metalowej części) pasów do rozbicia szyby. Wystarczy kilka mocniejszych uderzeń, by pękła, a ty bez problemu wydostaniesz się na zewnątrz.